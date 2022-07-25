Mamak’ta Yaz Kış Demeden Spor...

Mamak Belediyesi spor merkezleri, spor kompleksleri ve yüzme havuzları ile Mamaklı gençleri yaz döneminde yalnız bırakmadı. Okulların kapanması ile birlikte yaz tatilini iyi değerlendirmek, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak isteyen gençler, farklı alanlarda açılan kurslara büyük ilgi gösterdi. Futbol, basketbol, hentbol, jimnastik, tekvando, yüzme, masa tenisi, dart, modern ve geleneksel okçuluk, sayokan, boks, çocuk zumbası ve İngilizce dahil 11 noktada 14 farklı branşta kurslar veriliyor.

Altınevler ve Başak Gençlik Merkezleri, Türközü Spor Salonu, Türközü ve Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu ile Şafaktepe, Lalahan, Kartaltepe ve Duralialıç Portatif yüzme havuzları gençlerin hizmetinde. 4'ü portatif olmak üzere 6 havuzda yüzme kursu alan öğrenci sayısı, 3 bin 194.

Spor salonlarında ise bin 498 kursiyer basketbolda kendini geliştiriyor. Jimnastik ,masa tenisi ve tekvando sporlarına rağbet de azımsanmayacak kadar çok. Geleneksel ve modern okçuluk ile Türk savaş sanatı Sayokan’a ilgi ise her geçen gün artıyor. Spor merkezlerinde verilen kurslarda toplam 331 genç bu alanlarda kendini geliştiriyor.

Mamak, sporla güçleniyor, gelişiyor

Mamak Belediyesi bünyesinde yaz spor kurslarında eğitim alan kursiyer sayısı toplamda 8 bin 581’e ulaştı. Sporun ve sporcunun dostu Mamak Belediyesi hizmetleriyle Mamaklıların yanında.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi’nin yaz kurslarına ilgi gösteren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Onların kişisel gelişimlerine faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Mamak Belediyesi olarak bu anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Binlere ulaşan sayılar gösteriyor ki, Mamak Belediyesi yaz spor okulları ile gençlerimizin ilgi odağı haline gelmiş. Gençlerimizin yaz tatilini iyi değerlendirmesi, keşfedilmemiş yeteneklerini gün yüzüne çıkarması, kültürel ve sosyal alanda gelişmelerine katkıda bulunması bizi mutlu ediyor” dedi.