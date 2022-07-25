Keçiören Köylü Pazarında Üreticiden Tüketiciye Taze Sebze ve Meyve

Çiftçiler bu pazarda mahsullerini tüketiciye doğrudan ulaştırma, vatandaşlar da doğal üretim olan mahsulleri aracısız satın alma fırsatı buluyor. Ayvalı Fatih, Aktepe ve Bağlum semt pazarlarında kurulan köylü pazarlarından hem çiftçiler hem de vatandaşlar oldukça memnun.
Çiftçiler tarafından üretilen ürünlerin ekonomik gelire dönüşüyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Onlar tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda buluyorlar. Rabbim çiftçilerimizin kazançlarını bereketli etsin.” dedi.
Altınok, Keçiören’de tarımsal üretimi teşvik etmek için çiftçilere ücretsiz fide, fidan, tohum desteği sağladıklarını da belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.