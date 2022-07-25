25 Tem 2022 - 16:36- Belediyeler

Keçiören Köylü Pazarında Üreticiden Tüketiciye Taze Sebze ve Meyve

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Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için haftanın farklı günlerinde Keçiören’in üç noktasına ‘Köylü Pazarı’ kuruyor.
Keçiören Köylü Pazarında Üreticiden Tüketiciye Taze Sebze ve Meyve mask
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Çiftçiler bu pazarda mahsullerini tüketiciye doğrudan ulaştırma, vatandaşlar da doğal üretim olan mahsulleri aracısız satın alma fırsatı buluyor. Ayvalı Fatih, Aktepe ve Bağlum semt pazarlarında kurulan köylü pazarlarından hem çiftçiler hem de vatandaşlar oldukça memnun.

Çiftçiler tarafından üretilen ürünlerin ekonomik gelire dönüşüyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Onlar tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda buluyorlar. Rabbim çiftçilerimizin kazançlarını bereketli etsin.” dedi.

Altınok, Keçiören’de tarımsal üretimi teşvik etmek için çiftçilere ücretsiz fide, fidan, tohum desteği  sağladıklarını da belirtti. ​
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25 Tem 2022 - 16:36 - Belediyeler

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