25 Tem 2022 - 22:20- Magazin

'Filme Gel' Çanakkale'de motor dedi! Filme Gel Konusu ve Oyuncuları Kimdir?

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Yapımcılığını Okan Karacan'ın senaristliğini ve yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği Filme Gel ekibi Çanakkale'de motor dedi.
'Filme Gel' Çanakkale'de motor dedi! Filme Gel Konusu ve Oyuncuları Kimdir? mask
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Yapımcılığını Okan Karacan'ın senaristliğini ve yönetmenliğini İhsan Taş'ın üstlendiği Filme Gel ekibi Çanakkale'de motor dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar yaptığı önemli projelerle adından sıkça söz ettiren senarist ve yönetmen İhsan Taş "Film için uzun bir ön hazırlık çalışmasının ardından sete çıktık. Kostümünden, mekanlara, sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştık" dedi.

120 kişilik teknik ekip ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film başrollerini Erkan Petekkaya, Fırat Doğruoğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil ve Tolga Güleç paylaşırken, filmin diğer oyuncu kadrosu ise şöyle; Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan, Deniz Hamzaoğlu, Metin Yıldırım, Metin Keçeçi, Burak Kaya, Vahdet Çakar, Gülsüm Alkan, Kadir Gültekin, Gülşah Yaprakçı, Aras Özdoyran, Rüya Coriç, Ece Baykal, Tolga Öz ve Kerem İçyer.

Daha önce Kaçış 1950, Temel ile Dursun İstanbul'da, Parayı Bulduk ve Dedemin Gözyaşları filmlerini hayata geçiren başarılı yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, yeni projesi "Filme Gel" için "4 ayrı sinema filmi projesini hayata geçirdim. Her çektiğim film bana tecrübeler kazandırdı. Yakaladığım çıkışı yeni projelerimle sürdürmek istiyorum biz bu filmde Çanakkale'nin en güzel yerlerinde son teknoloji teknikle hiçbir masraftan kaçınmadan çalışıyoruz" diye konuştu.

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25 Tem 2022 - 22:20 - Magazin

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