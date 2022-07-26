26 Tem 2022 - 16:31- Belediyeler

Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başladı...

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Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi’nde, "minik mühendisler" için ikinci dönem yaz okulu başladı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2017 yılında çocukların teknoloji ile tanışmalarına olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Teknoloji Evi’nde, "minik mühendisler" için ikinci dönem yaz okulu başladı.

Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başladı... mask
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Kodlama, Robotik Kodlama ve 3D Tasarım olmak üzere üç farklı atölyeden oluşan yaz okulu dersleri, konularında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Kodlama Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenme imkanı bulan çocuklar, 3D Tasarım atölyesinde de 3 boyutlu tasarım yapmayı öğreniyor.

Eğitmenler çocuklara, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenme fırsatı sunuyor. 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını yaşayan çocuklar Robotik Kodlama Atölyesinde ise lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.

ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİ İLE BULUŞMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR

Yeni dünya düzeninin teknoloji ile şekillendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız en iyi hizmetlerden birisi de Çocuk Teknoloji Evini öğrencilerimizle buluşturmak oldu. Onların teknolojiyi tanımaları, kullanmayı öğrenmeleri çocuklarımız için de bizim için de çok önemli. Çağımızda teknoloji olmazsa olmaz. Çocuklarımız için ücretsiz verdiğimiz bu eğitimde öğrencilerimiz yaz boyunca kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.
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26 Tem 2022 - 16:31 - Belediyeler

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