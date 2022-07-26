Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’den Gençlere Çağrı...

Gençlere kitabı sevdirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak için ilçe genelinde Millet Kıraathanelerini yaygınlaştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çağrısına kulak vererek makamına gelen geleceğe yön verecek olan gençlere kitaplarını hediye etmeye başladı. Kitap almaya gelenlere çay ikram eden Başkan Ertuğrul Çetin, gençlerle bir süre sohbet ederek Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil’in ‘‘Gençlerle Baş Başa’’ kitabını hediye etti.

‘‘Gençler bizim geleceğimiz, her şeyimiz’’

Gençleri okumaya teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘En büyük hedefimiz, genç nesillerin en iyi şartlarda okumaları, kendilerini geliştirmeleridir. Bu nedenle onlar için sanatsal, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere birçok etkinliğe imza atıyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda Ord. Prof. Dr. Ali Fuad BAŞGİL’in muhteşem kitabını tüm gençlerimize hediye ediyorum. Genç bireylerimize fırsat buldukça kitap okumaları tavsiyesiye ediyorum. Kitaplarınız hazır. Hepinizi kitaplarını almaya belediye bekliyorum’’ dedi.