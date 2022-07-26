Pursaklar Yaz Konserleri Başlıyor...

Pursaklar Belediyesi, Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda yaz konserleri, müzikseverlerle buluşuyor. Pursaklar Belediyesi Şehit Salim Akgül Parkı Amfi Tiyatrosunda gerçekleştirilecek olan etkinliklerde; Burak Kartal, Ankaralı Mahmut, Asena Bilge, Mustafa Özcan, Veli Erdem Karakülah, Hasan Murat, Engincan, Ferhan Altınel gibi ünlü sanatçılar ve Pursaklar Halk Oyunları Ekibi, Pursaklar Seymen Ekibi sahne alacak. Yetenekli gençlere de fırsat sunacak Pursaklar Belediyesi, sesine güvenenlere de sahneye çıkma imkânı sunacak.

‘‘Kendine güvenen gençler bizimle iletişime geçin’’

Pursaklar Yaz Konserleriyle sıcak yaz günlerinde coşkuyu ve heyecanı artırmayı hedeflediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yeteneğini ve sesinin rengini göstermek isteyen kardeşlerim, yerel sanatçılarımızın yer alacağı sahnede sizin de yer alma şansınız var. Kendine güvenen gençler bizimle iletişime geçin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Pursaklar’ı her alanda olduğu gibi sanat ve kültür alanında örnek bir şehir haline getirmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Pursaklar Yaz Konserleri, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00-22:00 saatleri arasında Burak Kartal ve Ankaralı Mahmut ile start verecek.