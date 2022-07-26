26 Tem 2022 - 16:32- Yaşam

Gut Hastalığı Nedir? Gut Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli? 

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Toplum arasında zengin hastalığı olarak da bilinen gut hastalığına vücuttaki ürik asit metabolizmasının bozulması sebep olur. Proteindeki bazı maddeler vücuttan ürik aside dönüştürülerek atılır. Diyetisyen Burak Çetiner konu hakkında bilgiler verdi...
Gut Hastalığı Nedir? Gut Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelere Dikkat Etmeli?  mask
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Ürik asit fazla üretilirse veya vücuttan yeterli miktarda atılamazsa kanda ve vücutta birikir. Daha sonra eklemlere sızarak iltihaplanmalar oluşturur. Eklemlerde şiddetli ağrı ve ödem oluşumu gözlenen bu hastalık gut hastalığıdır. Genel olarak normal ağırlığın üzerinde olan, alkol tüketimi yüksek olan bireylerde görülmektedir. Erkek bireylerde kadınlara oranla daha çok görülür.  Ayrıca gut hastalığı katarakt ve kuru göz hastalığına sebep olabilir.  

Tedavisinde beslenme de oldukça önemlidir. Gut hastalığına sahip kişiler proteinden kısıtlı beslenmelidirler. İdeal ağırlıkta olmaya çalışılmalıdır. Ağırlık arttıkça kişinin hastalığa yakalanma olasılığı artar. Ağırlık kaybı kandaki ürik asit miktarında olumlu değişiklikler oluşturur. Kilo verme ve alma ürik asit metabolizmasını etkileyeceği için uzman kontrolünde olmalıdır.  

*Sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Günlük en az 8-12 bardak arası su içilmelidir. Meyve şekeri içeren kola meyve suyu gibi hazır şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. Alkol kullanılmamalıdır. Meyve şekeri ve alkol içeren içecekler ürik asit miktarını arttırabilir. 

*Et tüketimi kısıtlı olmalıdır. Özellikle işlenmiş et ürünleri, sakatat, kabuklu deniz canlıları, hamsi vb. küçük balıklar, ton balığı gibi yiyecekler tüketmekten kaçınılmalıdır. Bu besinler yüksek oranda pürin içerirler ve ürik asit birikimini arttırabilirler. Fakat az yağlı kuzu-dana eti, hindi tavuk ve balık eti az miktarlarda yanında az yağlı yoğurt yiyerek tüketebilirler. Az yağlı yoğurt ürik asidi dengede tutmaya yardımcı olur. 

*Mayalı ve karbonatlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Esmer ekmek, kepekli ekmek, çavdar ekmeği tüketmekten kaçınılmalıdır. Yerine beyaz ekmek tüketilebilir. 

*Yağlı etler, kızartma, kızarmış yumurta, tam yağlı süt ve süt ürünleri, tereyağı, margarin, fazla şekerli ve yağlı yiyecekler tüketilmemelidir. Fazla şeker ve yağ ürik asit birikimini arttırabilir. 

*C vitamini alımına dikkat edilmelidir. C vitamini ürik asit seviyelerinin düşmesine yardımcı olur.  

*Patates, bezelye, mantar, patlıcan, kabak, enginar, koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketilebilir. Sınırlı miktarda meyve tüketilebilir. Yine sınırlı bir miktarda kuru baklagiller tüketilebilir. 

Sonuç olarak ideal kiloya yakın olmaya çalışılmalı, hafif fiziksel aktivite ile vücudun enerji harcaması desteklenmeli, proteinden kısıtlı beslenilmeli, alkol kullanılmamalıdır. Ve bol sıvı tüketilmelidir. 

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26 Tem 2022 - 16:32 - Yaşam

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