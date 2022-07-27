27 Tem 2022 - 10:05- Belediyeler G: 27 Tem 2022 - 10:07

Her Şey Temiz Bir Mamak İçin...

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Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şehit Hanifi Mutlu Caddesi ve çevresinde detaylı temizlik yapıldı.
Her Şey Temiz Bir Mamak İçin... mask
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Yollar yıkama araçlarıyla temizlenirken, kaldırımlar, çöp konteynırları deterjanlı su ile pırıl pırıl edildi. Mamak’ta her gün temizlik seferberliği var. Temizlik İşleri ekipleri koordineli çalışarak yaz sıcağından bunalan sokakları, caddeleri yıkıyor, Mamaklıların yüzü gülüyor. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her birine emekleri için teşekkür ediyoruz. Tertemiz ve sağlıklı bir Mamak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 
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27 Tem 2022 - 10:05 - Belediyeler

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