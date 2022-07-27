Her Şey Temiz Bir Mamak İçin...

Yollar yıkama araçlarıyla temizlenirken, kaldırımlar, çöp konteynırları deterjanlı su ile pırıl pırıl edildi. Mamak’ta her gün temizlik seferberliği var. Temizlik İşleri ekipleri koordineli çalışarak yaz sıcağından bunalan sokakları, caddeleri yıkıyor, Mamaklıların yüzü gülüyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahallelerimizde temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her birine emekleri için teşekkür ediyoruz. Tertemiz ve sağlıklı bir Mamak için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.