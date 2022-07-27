27 Tem 2022 - 10:21- Yaşam G: 27 Tem 2022 - 10:22

Ahududu Nedir? Faydaları Nelerdir? Ahududu Hangi Hastalığa İyi Gelir?

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Gülgiller ailesinden, böğürtleni andıran, çalı görünümünde, kışın yapraklarını döken, çok yıllık, dikenli bir bitkidir. Bu bitkinin duta benzeyen, kırmızı renkli, sulu ve kokulu yemişidir. Ağaç çileği, sultan böğürtleni ve frambuaz olarak da tanınır. Diyetisyen Pınar Demirkaya konu hakkında bilgiler verdi. 
Ahududu Nedir? Faydaları Nelerdir? Ahududu Hangi Hastalığa İyi Gelir? mask
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Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Yabani olarak birçok yerde rastlamak mümkündür. Ahududu, gülgiller familyasındandır. Böğürtlen ve Çilek, Ahududu ile aynı ailedendir. Ahududu ve Böğürtlen, çalı şeklinde meyvelerin toplu olduğu drupel adında “böğürtlen çalısı” meyveleri grubuna girmektedir. A, C, E ve folik asit vitaminleri yönünden zengin bir meyvedir. Son yıllarda yapılan birçok çalışma ahududunun fonksiyonel gıda olduğu ve besin içeriği ile Süper Besinler grubuna girdiğini ortaya koymuştur. Özellikle kanser çalışmalarında oldukça önemli bir yere sahiptir. 

* Beyin gücü 

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada flavonoid alımının hafıza gelişiminde pozitif etkisi olduğunu göstermiştir. Ayrıca Ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir. 

* Eklem rahatsızlıkları 

Ahududu, böğürtlen ve çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler, hücrelerdeki C vitamini düzeyini yükseltirler. Flavonoidlerin eklemlerdeki kirişler, bağlar ve kıkırdak yapısında bulunan kolajen üzerindeki olumlu etkisi, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için önemlidir. 

* Kalp sağlığı 

Ahududu gibi flavonoid bakımından zengin gıdaların alımı, kardiyovasküler hastalıklardan ölüm riskini düşürür. Özellikle bir flavonoid grubunun (antosiyaninler) kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek iltihabı bastırdığı gösterilmiştir. Ahududu içindeki yüksek polifenol içeriği ayrıca trombosit oluşumunu önleyerek ve anti-enflamatuar mekanizmalar yoluyla kan basıncını azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. 

* Göz sağlığı 

Ahududu gibi C vitamini yüksek olan gıdaların UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. 

* Sivilce ve akneye karşı etkili 

Ahududu, maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilce ve aknelerin giderilmesine fayda sağlar. 

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27 Tem 2022 - 10:21 - Yaşam

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