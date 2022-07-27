27 Tem 2022 - 22:54- Belediyeler

Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda...

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 Pursaklar Belediyesi, ulaşım kalitesini artırmak ve araçların trafikteki seyrini daha güvenli hale getirmek için sokaklarda, yol yenileme seferberliğine hızla devam ediyor.
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda... mask
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İlçeye hizmet yolunda her günü bir fırsat bilerek yol yenileme seferberliğine hızla devam eden Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında asfalt, kilit parke taşı ve beton yol çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor. Yol yenileme çalışmalarını bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve büyük tahribata uğramış yollara öncelikli olarak Pursaklar’ın dört bir yanını konforlu, estetik ve modern yollarla buluşturacaklarını söyledi. 

‘‘Yollarımızı, Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’

Sokakların fiziki yapısına göre büyük ilgi gören farklı renk ve motiflerdeki kilitli parke taşları, asfalt ve beton yol çalışmaları ile ilçeye estetik bir görüntü kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ulaşımı daha konforlu, daha kaliteli hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Kaynak üretiyor, hizmete dönüştürüyoruz. İhtiyaç dâhilindeki sokaklarımızı kısa sürede tamamlayarak yollarımızı, Pursaklar’a yakışır ve konforlu hale getireceğiz’’ dedi.
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27 Tem 2022 - 22:54 - Belediyeler

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