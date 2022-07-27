27 Tem 2022 - 22:54- Belediyeler

Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...

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Pursaklar Belediyesi, 7’den 70’e herkesin ortak buluşma noktası olacak olan ve yapımı devam eden Ayyıldız Millet Kıraathanesi’ndeki kütüphane, çocuk oyun alanları ve spor alanlarında çalışmalara hızla devam ediyor.
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
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Pursaklar Belediyesince yapımı devam eden Ayyıldız Millet Kıraathanesinde vatandaşlar çaylarını yudumlayarak, ders çalışmanın ve kitap okumanın keyfini yaşarken, çocuklar oyun alanında gönüllerince eğlenecek ve spor yapmak isteyen ilçe sakinleri de verimli vakit geçirme imkânına sahip olacak. Her gün yeni bir eseri ilçeye kazandırarak vatandaşların büyük bir teveccühünü kazanan Başkan Ertuğrul Çetin, Millet Kıraathanesi, oyun alanı ve spor alanında gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi alarak denetimlerde bulundu. 

‘‘Toplumun her kesimine hitap eden yeni yaşam alanımızdaki çalışmalarımızı bir an önce tamamlamayı planlıyoruz’’

Çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak ilçe halkına yeni bir yaşam alanı daha sunacaklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ayyıldız bölgesinde yapımına başladığımız ve hızla devam eden kütüphane, çocuk oyun ve spor alanları inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Yapımı tamamlanınca Ayyıldız Mahallesi Millet Kıraathanemizde gençlerimiz, huzurlu bir ortamda ders çalışma imkânına kavuşacak.

Çocuklarımız ise oyun alanlarından gönüllerince eğlenmenin tadına varacak. Spor yaparak zinde kalmak isteyen hemşehrilerimiz için ise spor yapma imkânı sunacağız. Toplumun her kesimine hitap eden yeni yaşam alanımızdaki çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

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27 Tem 2022 - 22:54 - Belediyeler

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