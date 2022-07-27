27 Tem 2022 - 17:10- Belediyeler G: 27 Tem 2022 - 17:15

Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi...

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Keçiören Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk lunaparkı yaz tatilinde de miniklerin eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Keçiörenlilerin ve Keçiören dışından gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte en sık ziyaret ettiği mekânlardan biri olan lunaparkta 4-12 yaş grubu çocuklar rengârenk oyuncakların keyfini doyasıya çıkarıyor.
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi... mask
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Lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor. İlçedeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan lunapark ücretsiz hizmet veriyor.

Lunapark heyecanını yaşamak isteyen tüm çocukları aileleriyle birlikte Keçiören’e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için kurduğumuz lunaparkımıza beklediğimizden daha büyük ilgi var. Her kesimden çocuğumuzun rahatlıkla istifade edebilmesi için burayı ücretsiz yaptık.

Yaz dönemi olduğu için Ankara dışından da çocuklarımızın gelmesiyle parkımız dolup taşıyor. Lunapark heyecanını ilk kez Keçiören’de yaşayan birçok çiçek ve meleğimiz var. Onlara bu mutluluğu yaşattığımız için bizler de çok mutlu oluyoruz.” dedi. ​
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27 Tem 2022 - 17:10 - Belediyeler

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