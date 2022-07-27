Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi...

Lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor. İlçedeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan lunapark ücretsiz hizmet veriyor.
Lunapark heyecanını yaşamak isteyen tüm çocukları aileleriyle birlikte Keçiören’e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için kurduğumuz lunaparkımıza beklediğimizden daha büyük ilgi var. Her kesimden çocuğumuzun rahatlıkla istifade edebilmesi için burayı ücretsiz yaptık.
Yaz dönemi olduğu için Ankara dışından da çocuklarımızın gelmesiyle parkımız dolup taşıyor. Lunapark heyecanını ilk kez Keçiören’de yaşayan birçok çiçek ve meleğimiz var. Onlara bu mutluluğu yaşattığımız için bizler de çok mutlu oluyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.