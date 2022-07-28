Gülben Ergen'e Bakü'den sevgi seli!

İSTANBUL (İGFA) - Rezervasyonları günler öncesinden dolan verdiği konserinde göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Bekir Gökhan imzalı kıyafetiyle de göz doldurdu.
Gülben Ergen neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı. Çok güzel geçen konserinin ardından izleyicilerine teşekkür eden Gülben Ergen, Bakü ‘de tekrar sahne ’de olmaktan ve şarkı söylemekten çok mutlu olduğunu belirtti.
Sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettiren Gülben Ergen kendisini izlemeye gelenler arasına inerek fotoğraf çektirdi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.