28 Tem 2022 - 21:38- Magazin

Gülben Ergen'e Bakü'den sevgi seli!

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Bir ay önce verdiği Bakü konseri ardından gelen yoğun istek üzerine tekrar önceki akşam Bakü ‘de sahne alan Gülben Ergen hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi.
Gülben Ergen'e Bakü'den sevgi seli! mask
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İSTANBUL (İGFA) - Rezervasyonları günler öncesinden dolan verdiği konserinde göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Bekir Gökhan imzalı kıyafetiyle de göz doldurdu.

Gülben Ergen neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı. Çok güzel geçen konserinin ardından izleyicilerine teşekkür eden Gülben Ergen, Bakü ‘de tekrar sahne ’de olmaktan ve şarkı söylemekten çok mutlu olduğunu belirtti.

Sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettiren Gülben Ergen kendisini izlemeye gelenler arasına inerek fotoğraf çektirdi.
# Bakü, Gülben Ergen

28 Tem 2022 - 21:38 - Magazin

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