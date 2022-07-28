28 Tem 2022 - 21:38- Belediyeler

Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 1. Etap Bisiklet Yolu Projesi’nin tamamlanması sonrası bisiklet yolu projelerine hız kazandırdı. Osmanlı Parkı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işbirliğiyle, İncek Taşpınar Mahallesi Koşu ve Bisiklet Yolu Rekreasyon alanında ise tamamen Gölbaşı Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla çalışmaların devam ettiğini anlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Belediyesi olarak vermiş olduğumuz sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyoruz.

Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

1. Etabını bitirmiş olduğumuz bisiklet yollarının 2.etabına da başladık, burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın destekleri ile yapıyoruz bisiklet yollarımızı. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere emeği geçen bakanlıklardaki ve Gölbaşı Belediyesi’ndeki tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyi sizler için yapıyoruz.

Bu heyecanımızı sizinle paylaşmak istedim. Bisiklet ve yürüyüş yollarımız tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Ekibimizle, çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz, siz değerli vatandaşlarımızın da desteğiyle Gölbaşı’nı daha iyi, daha yaşanabilir bir hale getirmek için hedeflediğimiz gibi devam ediyoruz. Osmanlı Parkı çevresinde toplam 1300 metre olarak inşa ettiğimiz bisiklet yolunun 334 metresini çelik bisiklet ve yaya yolu köprüsü oluşturuyor.

Bu uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun köprülü bisiklet yolunu Gölbaşı’mıza kazandırmış olacağız. Aynı zamanda alanda çevre aydınlatması, bisiklet park üniteleri ve park çevresinde bitkisel peyzaj uygulamalarını da yapıyoruz. Bu çalışmalarla Mogan Gölü ile Eymir Gölü’nü birleştiriyoruz. 1. Etabını tamamladık. Buradaki proje de şu an çalışmaları başlayan Millet Bahçesi projemize bağlanıyor. Yani Mogan Gölü’nü Millet Bahçesi’ne, Millet Bahçesi’ni de Eymir Gölü’ne bağlamış olacağız bisiklet yollarımızla. Bu şekilde uzun bir bisiklet yolu kazandırmış olacağız Gölbaşımıza” dedi. 

Eski Köprü modern, çelik yapılı, asansörlü üst geçit ve köprülü bisiklet yolu ile değiştiriliyor.  

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Değerli Gölbaşılılar, özellikle Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarımız bu köprümüzü 28 Temmuz gecesi kaldırmayı planlıyoruz. Kaldırmamızın en büyük sebeplerinden biri, köprümüzün artık miadını doldurmuş olması, can güvenliği ve mal güvenliği açısından sakıncalı hale gelmesidir. Aynı zamanda bizim için en önemli şey vatandaşlarımızın sağlığı ve sıhhatidir.

O yüzden biz bu köprüyü buradan kaldırmaya karar verdik. Bu köprüyü kaldırdıktan sonra yerine 334 metre uzunluğunda modern, asansörlü, yürüyüş, yaya yolları ve Türkiye’nin en uzun köprülü bisiklet yolu olan üst geçidimizi yapmış olacağız. İki ay sabretmelerini istiyoruz Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde ikamet eden öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın. İki ay sonra inşallah asansörüyle, modern geçiş yollarıyla, bisiklet yoluyla buluşturacağız vatandaşlarımızı.

Çalışmalardan dolayı halkımızdan bu köprüyü kullanmamalarını rica ediyorum. Zaten iki gün içerisinde köprümüzü kaldıracağız. Biz buradaki, öğrencilerimizin ve spor kulübüne giden vatandaşlarımızın karşıdan karşıya geçebilmeleri için mağduriyetlerini gidereceğiz. Gölbaşı Spor Kulübü’ne karşıdan karşıya geçmelerini sağlayabilmek için servis araçlarımızı koyacağız.  Tekrar ifade etmek istiyorum, bizim için önemli olan insanlarımızın, çocuklarımızın can güvenliği ve mal güvenliğini sağlamaktır. İnşallah iki ay içerisinde de karşıdan karşıya geçişleri yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, engelli ve yaşlılarımız için asansörüyle inşa ettiğimiz modern bir üst geçit vasıtasıyla hayata geçirmiş olacağız.” 

# Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri, ankara, ankara gölbaşı, Gölbaşı Belediyesi, Gölbaş belediye başkanı ramazan şimşek
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor... mask
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu... mask
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu...
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği... mask
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği...
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı... mask
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek... mask
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek...
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları… mask
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları…
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor... mask
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor...
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda... mask
Pursaklar'ın Farkı Sokaklarda...
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi... mask
Keçiören’de Minikler İçin Ücretsiz Eğlence Merkezi...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor... mask
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu... mask
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu...
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği... mask
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği...
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı... mask
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek... mask
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek...
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları… mask
Ankara Hal Fiyatları Güncellendi! Meyve, Sebze ve Balık Fiyatları Ne Kadar Oldu! İşte 28 Temmuz 2022 Ankara Hal Fiyatları…
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 28 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
'Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı' Listesi Yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Listede Kaçıncı Sırada? mask
'Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı' Listesi Yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Listede Kaçıncı Sırada?
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor... mask
Sincan Bebek Kütüphanesi’nde Yaz Dönemi Dolu Dolu Geçiyor...
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor... mask
Pursaklar Ayyıldız Millet Kıraathanesi Yükseliyor...

28 Tem 2022 - 21:38 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor... mask
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu... mask
Sincan'da 10 Park ve 7 Kavşağa Daha Kamera Sistemi Kuruldu...
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği... mask
Keçiören’de Engelliler İçin Sinema Etkinliği...
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı... mask
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Gölbaşı’nda Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projeleri Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek... mask
Altındağ Belediyesi’nden Tercihlere Destek...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL