Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...

Üniversite adayları, 458 89 00/1841 ve 1842 (dahili) numaralı telefondan randevu alarak danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Karacan Akademi iş birliğinde uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Üniversite adayları, aldıkları puana göre en sağlıklı ve doğru tercih listesini oluşturmalarında yardım almak için 458 89 00/1841 ve 1842 numaralı hat üzerinden randevu alabilecekler.
5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK
Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek danışmanlık görüşmeleri, 5 Ağustos’a kadar hafta sonu da dahil her gün 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.
TAŞDELEN’DEN GENÇLERE
Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercih için uzmanlarla danışmanlık hizmeti vereceklerini söyledi. Üniversite adaylarının bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceklerini kaydeden Taşdelen, “Ülkemizin geleceği gençlerimiz sınavları tamamlayarak üniversite yolunda ilk basamağı ekonomik zorluklara rağmen geçmiş oldular. Biz de bu aşamada kendilerine doğru tercih konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Dileğim akademik eğitim tercihlerinin istedikleri şekilde sonuçlanması, tüm gençlerimize başarı ve şans diliyorum” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.