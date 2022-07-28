28 Tem 2022 - 21:39- Belediyeler

Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı...

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Çankaya Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz tercih desteği vermeye başladı. Karacan Akademi iş birliği ile yapılan tercih destek hizmeti, 5 Ağustos'a kadar Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.
Çankaya'da Üniversite Tercih Desteği Başladı... mask
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Üniversite adayları, 458 89 00/1841 ve 1842 (dahili) numaralı telefondan randevu alarak danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor. Çankaya Belediyesi, üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 27 Temmuz'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı. Karacan Akademi iş birliğinde uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Üniversite adayları, aldıkları puana göre en sağlıklı ve doğru tercih listesini oluşturmalarında yardım almak için 458 89 00/1841 ve 1842 numaralı hat üzerinden randevu alabilecekler.

5 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK  

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek danışmanlık görüşmeleri, 5 Ağustos’a kadar hafta sonu da dahil her gün 09.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

TAŞDELEN’DEN GENÇLERE  

Gençlere yönelik hizmetlere önem verdiklerini ve gençlerin geleceğini belirleyen üniversite tercihlerinin önemli bir aşama olduğunu ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğru tercih için uzmanlarla danışmanlık hizmeti vereceklerini söyledi. Üniversite adaylarının bu hizmetten ücretsiz yararlanabileceklerini kaydeden Taşdelen, “Ülkemizin geleceği gençlerimiz sınavları tamamlayarak üniversite yolunda ilk basamağı ekonomik zorluklara rağmen geçmiş oldular. Biz de bu aşamada kendilerine doğru tercih konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Dileğim akademik eğitim tercihlerinin istedikleri şekilde sonuçlanması, tüm gençlerimize başarı ve şans diliyorum” diye konuştu.   

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28 Tem 2022 - 21:39 - Belediyeler

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