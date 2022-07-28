28 Tem 2022 - 21:40- Belediyeler

Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...

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Pursaklar Belediye tarafından projelendirilen ve yapımı hızla devam eden Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi’ndeki çalışmalar hızla devam ediyor.
Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor... mask
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Mimar Sinan Mahallesi’nde ilçeye yeni bir kimlik kazandırarak, vatandaşların birçok ihtiyacını tek bir çatı altında birleştirmeyi planlayan Pursaklar Belediyesi, Ticaret Merkezi ve Modern Pazar Alanı’nda çalışmalara hızla devam ediyor. İlçe genelinde devam eden tüm projelerin tüm ilerleme aşamalarını titizlikle takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, inşaat alanından incelemelerde bulunarak, gelinen son nokta hakkında ekiplerden bilgi aldı. 

‘‘Mimar Sinan Kapalı Pazar ve Ticaret Alanında çalışmalarımız hızla devam ediyor’’

Vatandaşların, yaşam standartlarını artıracak olan sosyal alanlar, kültür merkezleri, parklar, mesire alanları, spor tesisleri ve ticaret merkezleri inşa ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Üst katında düğün salonu, orta katında pazar alanı ve alt katında unlu mamuller, market ve iş yerlerinin olacağı Mimar Sinan Kapalı Pazar ve Ticaret Alanında çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanımızın tamamlanması ile birlikte çok amaçlı yapısıyla, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verecek’’ dedi. 

Belediye ekiplerinin gece gündüz demeden çalışma yürüttüğü Ticaret Merkezi ve Modern Kapalı Pazar Alanın içerisinde; mağazalar, unlu mamuller, marketler, dükkânlar, kapalı pazar alanı, düğün salonu, kapalı otopark, oto yıkama vb. kullanım alanları bulunacak.

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28 Tem 2022 - 21:40 - Belediyeler

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Pursaklar Mimar Sinan Pazar Alanı ve Ticaret Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor...
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