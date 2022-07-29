‘Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ İle Başkent Renklendi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” ile buluşturmayı sürdürüyor. Hüseyin Turan, Gökhan Türkmen ve Kent Orkestrası konserleriyle başlayan yaz şenlikleri Akyurt ilçesinde Kent Orkestrası ve Mehmet Demirtaş konserleriyle devam etti.
Çubuk’ta Hüseyin Turan ve Kent Orkestrası, Altınpark’ta ise Gökhan Türkmen ile başlayan ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’, Akyurt ilçesinde de Kent Orkestrası ve Mehmet Demirtaş konseriyle devam etti.
EKİM AYI SONUNA KADAR HER HAFTA MÜZİK VE EĞLENCE
ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı her hafta merkez ve çevre ilçelerde ekim ayı sonuna kadar kurulacak panayırlarla Başkentlilerin yaz akşamlarını hem eğlenerek hem de müzik dolu geçirmesini amaçlıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.