İlhan İrem’in Atatürk’le ilgili sözleri dikkat çekti!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dün hayatını kaybeden ünlü sanatçı İlhan İrem’i NTV canlı yayınında anlattı. Sosyal medya adresinden “Güle güle kadife sesli güle güle...” paylaşımı yaparak İlhan İrem’le çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dün akşam NTV haber kanalının İlhan İrem için yaptığı özel yayınına katıldı ve İrem’i anlattı. Akay, “Bence o ruhlarını yitirmiş insanlara anlasana diyordu… Ruhuyla üretiyor ve ruhlarını yitirmemişler onu anlıyordu ve ruhlarının ta derinlerinde hissediyorlardı. MESAM toplantısında kendisine sesiniz de huzur buluyorum bunu bize nasıl yansıtıyorsunuz? dediğimde bana, “Konsere iki saat kala ve sahneden indikten iki saat sonrasına kadar, tam konsantrasyon ve trans halinde oluyorum ve kulisimin de tamamen dış seslerden arınmış ve huzur içinde olması gerekiyor.” İşte öyle yansıtıyorum demişti.” ifadelerini kullandı.

Akay, İlhan İrem’in şu sözleri ile konuşmasını tamamladı: “Türkiye önce Cumhuriyet Devrimlerinin ve Atatürk'ün fabrika ayarlarına dönüp, yeniden çağdaş dünyaya katılmalı.”