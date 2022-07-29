29 Tem 2022 - 21:53- Spor G: 29 Tem 2022 - 21:54

Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...

ABONE OL Google News Sayfamız

Otizmli milli yüzücümüz Hikmet Cem Sezgin, Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda 800 metre serbest bireysel yarış Avrupa üçüncülüğü ve 4x100 bayrak yarışında Avrupa ikinciliği olmak üzere yüzme alanındaki madalyalarına yenilerini ekledi.
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları öğrencilerinden Hikmet Cem Sezgin, erken tanı ve eğitimin, otizmli bir bireyin hayatında nasıl fark yaratabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak adından başarıları ile söz ettirmeye devam ediyor.

Sporcu kimliği ile başarıdan başarıya koşan Hikmet Cem, Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda 800 metre serbest bireysel yarış Avrupa üçüncülüğü ve 4x100 bayrak yarışında Avrupa ikinciliği olmak üzere yüzme alanındaki madalyalarına yenilerini ekledi.

Polonya Krakow’da gerçekleşen Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda Hikmet Cem ve onun gibi pek çok çocuk ve gencin başarı haberlerini gurur ve mutlulukla takip ettiklerini belirten Hikmet Cem Sezgin'in annesi, Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, "Otizmle 24 yıl önce oğlum Hikmet Cem’in dünyaya gelmesiyle tanışmış, yaşadığım zorluklar sonrasında onun gibi olan pek çok otizmli çocuğa umut olmak, otizmli çocuklarımızın derecesi ne olursa olsun eğitimle ilerleyebileceklerine beraber tanık olmak için model okul kurmaya karar vermiştik. Bugün pek çok öğrencimizin, mezunumuzun başarı haberleri ile gururlandığımız günler yaşıyoruz. Bu başarıda emeği olan Tohum Otizm Vakfı Okulu değerli öğretmenlerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda Özel Sporcular Para Yüzme Milli Takımı'nın herkesi gururlandırdığını söyleyen Sezgin, "Yüzme Milli Takımı’nda ülkemizi temsil eden oğlum Hikmet Cem, Virtüs Avrupa Yaz Oyunları’nda büyük bir başarıya imza atarak madalyalarla döndü ve bizlere büyük mutluluk yaşattı. Özellikle Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu, antrenörlerimizi, aileleri kutluyor; bugüne kadar oğlumu destekleyen onu antrene eden kıymetli hocamız Cevahir Gürler'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

# Yüzme Milli Takımı, Virtüs Avrupa Yaz Oyunları, Otizmli milli yüzücümüz Hikmet Cem Sezgin, Tohum Otizm Vakfı, Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları…
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli? mask
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli?
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma… mask
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi... mask
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi...
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı... mask
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda? mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin... mask
Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin...
Kayseri’den Barcelona’ya Transfer Olan Emre Demir’in Film Senaryolarını Aratmayan Hayat Hikayesi! Emre Demir Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Barcelona’ya Nasıl Transfer Oldu? mask
Kayseri’den Barcelona’ya Transfer Olan Emre Demir’in Film Senaryolarını Aratmayan Hayat Hikayesi! Emre Demir Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Barcelona’ya Nasıl Transfer Oldu?
Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor? Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak! mask
Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor? Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak!
Bakan Bozdağ: İade Talepleri Bugün Yapıldı! mask
Bakan Bozdağ: İade Talepleri Bugün Yapıldı!

29 Tem 2022 - 21:53 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi... mask
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi...
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı... mask
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda? mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
25 Milyon Taraftar 19.07’yi Bekliyor! mask
25 Milyon Taraftar 19.07’yi Bekliyor!
Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin... mask
Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL