29 Tem 2022 - 21:54- Belediyeler

Pursaklar’da Atatürk Parkı Sıfırdan Yenileniyor...

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Pursaklar’ı görsel açıdan daha estetik ve daha modern bir hale getirmek için çalışmalara devam eden Pursaklar Belediyesi, Saray Mahallesinde bulunan Atatürk Parkı’nı baştan sona yeniliyor.  
Pursaklar’da Atatürk Parkı Sıfırdan Yenileniyor... mask
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Yeşil alanları kent merkezine taşınması için yoğun çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, çocukların oyun oynayabilecekleri oyun alanı, vatandaşların yürüyüş yapabileceği alan ve oturup dinlenebilecekleri yeşille iç içe oturma alanları için Saray Atatürk Parkı’nda yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Zamanla eskimiş parkları modern ve estetik görünümüne kazandırarak daha kullanışlı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Mahallesinde bulunan Atatürk Parkındaki çalışmaları yerinde takip ederek personellere tatlı ikramında bulundu. 

‘‘Pursaklar Belediyesi olarak hemşerilerimizin nefes alabileceği alanları artırmaya devam edeceğiz’’

Yılların yorgunluğu ile yıpranan parkları sıfırdan yenilediklerin belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Parklarımızı, hemşerilerimizin günün yorgunluğunu, stresini atabileceği ve rahatlayacağı yerler haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir an önce parkımızı kullanabilmeniz için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma tatlı ikram ederek kolaylıklar diledim. Pursaklar Belediyesi olarak hemşerilerimizin nefes alabileceği alanları artırmaya devam edeceğiz. Günümüz koşullarına göre yenilenecek olan Atatürk Parkımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.
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29 Tem 2022 - 21:54 - Belediyeler

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