Ertuğrul Başkan’dan Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi Hediyesi...

Pursaklar Belediyesi eğitmenleri tarafından eğitim ile sporun iç içe uygulandığı Pursaklar’daki okul bahçeleri, bu yıl da çocuk sesleriyle dolup taşmaya ve şenlenmeye devam ediyor. Ücretsiz olarak verilen yaz spor okulunda çocukların voleybol, futbol, taekwondo ve basketbol alanında gelişme kaydettiklerini ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin, eğitim sırasında okul bahçelerine gelip minik sporcuların çalışmalarını izleyerek, spor malzemesi hediye etti.

‘‘11 okulda, 3000 çocuğumuza, farklı branşlarda Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim veriyoruz’’

Çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetleri büyük önem ve ehemmiyet verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘11 okulda, 3000 çocuğumuza, farklı branşlarda Yaz Spor Okulları kapsamında eğitim veriyoruz. Çocuklarımıza hem spor yapma imkânı sağlıyor, hem de yeteneklerini keşfedip spor kulübümüz bünyesinde lisanslı sporcu yapıyoruz. Ne kadar çok çocuğumuzu spor ile tanıştırırsak, o kadar sağlam bir geleceğin bizi beklediğini düşünüyoruz. Bugünde çocuklarımıza destek olmak amacıyla spor kıyafetleri dağıtmaya başladık’’ dedi.