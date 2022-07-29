Burak Kut 'Kafam Leyla' dedi

İSTANBUL (İGFA)- Sanatçının uzun süredir üstünde çalıştığı çok sayıdaki eserden biri olan “Kafam Leyla”, aşkı; insan doğası üzerinden esprili dokunuşlarla ele alıyor.

Parçada bulunan melodik synth’ler, oyuncu gitarlar ve Burak Kut'a has izler, yazın enerjisiyle birleşerek dinleyicileri keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Söz ve müziği Burak Kut'a ait olan “Kafam Leyla”nın prodüksiyonu ise yine Burak Kut tarafından geçtiğimiz yıllarda sektöre katkı sağlamak amacıyla kurulan ve kızının adını taşıyan Aden Müzik tarafından üstlenildi.

Müzik Yönetmenliği'ni Seçkin Özer'in üstlendiği “Kafam Leyla”ya İlter Kurcala elektrogitarı, Birkan Şener ise bas gitarıyla eşlik etti. Vokallerde Sibel Gürsoy, Tuğba Önal ve Dünya Kızılçay’ın yer aldığı “Kafam Leyla”nın kayıtları Fiffth Floor Records stüdyolarında gerçekleşirken, parçanın mix ve mastering’i ise Tarık Ceran (Digilog By TC), uzamsal ses ise Hakan Kurşun Pb Müzik tarafından yapıldı.

Yapım Şirketi, Yapar İstanbul tarafından kalabalık bir ekiple gerçekleştirilen klip çekiminin yapımcı koltuğunda Mert Turan bulunurken klibin yönetmenliğini birçok başarılı klipte imzası bulunan Silvyo Behmoaras üstlendi. Şarkının klibinde anılardan oluşan bir metaverse tasarlandı ve bir çok ortam özel olarak 3D şekilde hazırlandı.

Dans sahneleriyse mapping tekniği kullanılarak sürreal alanlarda gerçekleştirildi.

Burak Kut’un yeni şarkısının tanıtım fotoğrafları ise Kerem Çobanlı imzası taşıyor.