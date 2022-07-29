29 Tem 2022 - 21:56- Belediyeler

Minikler Keçiören’i Keşfettiler...

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Keçiören Belediyesi, ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır Mısınız?’ projesi kapsamında ilçede ve ilçe dışında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının öğrencilerine yönelik ücretsiz Keçiören turu başlattı.

Minikler Keçiören’i Keşfettiler... mask
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Bu kapsamda projenin ilk gününde rehberler eşliğinde belediyeye ait otobüslerle Çankaya Güven Yuva Gündüz Bakım Evi ve Çankaya Parlak Zihinler Gündüz Bakım Evi’nden alınan 90 minik öğrenci Keçiören’de çocuklar için inşa edilen birbirinden güzel eserleri görme fırsatı buldular.

Çocuk lunaparkı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı ve Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti’nin ziyaret edildiği gezide öğrencilerin heyecan ve keyif dolu anları gözlerine yansıdı. Çeşitli ikramların da sunulduğu turda, belediye tarafından çocuklara özel üretilen sabun ve kolonya da hediye edildi.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BİRÇOK TESİS YAPTIK”

Miniklere Deniz Dünyası gezisi sırasında eşlik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bugün 90 melek ve çiçeğimizi Keçiören’imizde misafir ettik. Onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Biz çocukluğumuzda gezmek için Kuğulu Park’a ya da Gençlik Parkı’na giderdik. Çünkü Keçiören’de çocukların ve gençlerin vakit geçirebilecekleri alanlar yoktu. Çok şükür öyle eserler yaptık ki, Keçiören dışında oturan aileler de artık Keçiören’i gezmeye gelir oldu. Şuan Keçiören’de yapılmış olan eserler Ankara’nın hiçbir ilçesinde yok. Keçiören’de yaşayan çocuklarımız da Keçiören’i ziyaret eden çocuklarımız da çok şanslı.” dedi.

“KEÇİÖREN’İ KEŞFETMEYE HAZIR MISINIZ?” PROJESİ NEDİR?

Proje, Keçiören’de ve Keçiören dışında bulunan, yaz döneminde de eğitime devam eden okul öncesi eğitim kurumlarının minik öğrencilerine keyifli bir gün geçirmeleri için başlatıldı. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi, kurumsal web sitesi üzerinden yayımladığı ‘Keçiören’i Keşfetmeye Hazır Mısınız?’ linki ile okul öncesi eğitim kurumlarından ‘Ücretsiz Keçiören Turu’ için başvuru alıyor. Bu başvuruya göre de kurumla iletişime geçilerek belirlenen gün ve saatte öğrenciler eğitim gördükleri kurumlardan alınıyor ve Keçiören turu düzenleniyor.

Tura katılan öğrenciler, Keçiören Belediyesinin görevlendirdiği rehberler ve öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde ilçede çocuklara özel inşa edilen tesisleri gezme fırsatı buluyor. Bireysel başvurunun yapılmadığı Keçiören turu için okul öncesi eğitim kurumları sadece kurum adına başvuru yapabiliyor.

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29 Tem 2022 - 21:56 - Belediyeler

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