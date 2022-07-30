Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Muhteşem Gala...

Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde ilk gösterimi gerçekleştirilen ‘‘Bir Adam Yaratmak’’ adlı tiyatro gösterisi oyununa AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti MKYK üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Pursaklar İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık ve çok sayıda tiyatro sever katılım sağladı.
Necip Fazıl Kısakürek’in, varlığın ve yok olmanın gerçekliğinin bilincinde olmasına rağmen, yok olmayı bir türlü kabullenemeyip yaşam-ölüm-kader bağlamında, insan hayatının derinlemesine irdelemesini anlatan bir psikolojik dram olan ‘‘Bir Adam Yaratmak’’ tiyatro oyunu, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesini dolduran tiyatro severlerin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, büyük beğeni kazandı.
‘‘Sanatta da öncü bir Pursaklar için her zaman çalışmaya aralıksız devam edeceğiz’’
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Büyük üstat Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” tiyatrosunun galasını Pursaklar sahnesinde gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Galasını ilk defa Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde gerçekleşen, yönetmenliğini ve oyunculuğunu Hakan Örge’nin yaptığı, Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı tiyatro oyununu salonumuzu hınca hınç dolduran tiyatro severlerimizle birlikte izledik.
Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Ankara’nın en büyük tiyatro salonuna her geçen gün ilginin daha çok arttığını görmek bizleri mutlu ediyor. İlçemizde sanat dolu günleri hız kesmeden sürdürürken, sanatta da öncü bir Pursaklar için durmadan yorulmadan çalışmaya ve gayret etmeye aralıksız devam edeceğiz’’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.