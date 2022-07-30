30 Tem 2022 - 16:53- Belediyeler

Ertuğrul Başkan’dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.

Ertuğrul Başkan’dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci ile birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen ve Pursaklar Şehitliğine defnedilen 25 yaşındaki 1 çocuk babası Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu’nun Kuzey Ankara’daki baba ocağına giderek, taziyelerini iletti. Taziye ziyaretinde şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, acılı aileye baş sağlığı dileyerek acılarına ortak oldu. 

‘‘Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve sevdiklerini Yüce Allahtan sabırlar diliyorum’’

Vatan, millet ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine yükselen bütün şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Tankçı Piyade Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu kardeşimizin baba ocağını ziyaret edip, muhterem ailesinin acısını paylaştık. Vatanını, milletini korumak adına hiç düşünmeden canını ortaya koyan aziz şehidimize milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesine ve sevdiklerini Yüce Allahtan sabırlar diliyorum. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun’’ dedi.
# Ertuğrul Başkan’dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama... mask
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama...
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler... mask
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler...
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Muhteşem Gala... mask
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Muhteşem Gala...
Keçiören'de Şiddetsiz Toplum İçin Eğitim Semineri... mask
Keçiören'de Şiddetsiz Toplum İçin Eğitim Semineri...
Etimesgut Belediyesi Yeşil alan ve Park Çalışmaları Devam Ediyor! 7 Yeni Park Daha Yapılıyor... mask
Etimesgut Belediyesi Yeşil alan ve Park Çalışmaları Devam Ediyor! 7 Yeni Park Daha Yapılıyor...
Minikler Keçiören’i Keşfettiler... mask
Minikler Keçiören’i Keşfettiler...
Pursaklar’da Atatürk Parkı Sıfırdan Yenileniyor... mask
Pursaklar’da Atatürk Parkı Sıfırdan Yenileniyor...
Kahramankazan Belediyesi Can Dostlar İçin Seferber Oldu... mask
Kahramankazan Belediyesi Can Dostlar İçin Seferber Oldu...
Ertuğrul Başkan’dan Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi Hediyesi... mask
Ertuğrul Başkan’dan Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi Hediyesi...
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama... mask
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama...
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler... mask
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler...
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Muhteşem Gala... mask
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Muhteşem Gala...
Keçiören'de Şiddetsiz Toplum İçin Eğitim Semineri... mask
Keçiören'de Şiddetsiz Toplum İçin Eğitim Semineri...
Etimesgut Belediyesi Yeşil alan ve Park Çalışmaları Devam Ediyor! 7 Yeni Park Daha Yapılıyor... mask
Etimesgut Belediyesi Yeşil alan ve Park Çalışmaları Devam Ediyor! 7 Yeni Park Daha Yapılıyor...
Minikler Keçiören’i Keşfettiler... mask
Minikler Keçiören’i Keşfettiler...
Kahramankazan Belediyesi Can Dostlar İçin Seferber Oldu... mask
Kahramankazan Belediyesi Can Dostlar İçin Seferber Oldu...
Ertuğrul Başkan’dan Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi Hediyesi... mask
Ertuğrul Başkan’dan Binlerce Çocuğa Spor Malzemesi Hediyesi...
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...
Pursaklar’da Atatürk Parkı Sıfırdan Yenileniyor... mask
Pursaklar’da Atatürk Parkı Sıfırdan Yenileniyor...

30 Tem 2022 - 16:53 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama... mask
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama...
Ertuğrul Başkan’dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti... mask
Ertuğrul Başkan’dan Şehit Ailesine Taziye Ziyareti...
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler... mask
Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler...
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Muhteşem Gala... mask
Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesinde Muhteşem Gala...
Keçiören'de Şiddetsiz Toplum İçin Eğitim Semineri... mask
Keçiören'de Şiddetsiz Toplum İçin Eğitim Semineri...
Minikler Keçiören’i Keşfettiler... mask
Minikler Keçiören’i Keşfettiler...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL