Mamak Sünnet Şöleninde Çocuklar Doyasıya Eğlendiler...

Mamak Belediyesi bu yıl bin 100 çocuğun sünnet masraflarını üstlendi. Operasyonlar ücretsiz yapılırken, sünnet kıyafetleri ve sürpriz oyuncaklarla çocuklar sevindirildi. Üreğil Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Sünnet Şöleni ile çocuklar eğlencenin tadına vardı. Minikler illüzyon, kukla ve animasyonlara büyük ilgi gösterdi, bando orkestrasının hareketli parçaları ile eğlendi.

Sünnet Şölenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve belediye meclis üyeleri ile miniklerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Sünnet Şöleninde çocuklarla yakından ilgilendi. Başkan Murat Köse burada yaptığı konuşmada, “Can şenliği göz aydını yavrularımızın geleceğe bir adım daha attıkları bu güzel günü hep beraber yaşıyoruz. Bu güzel şölen yavrularımızın geleceğinde güzel bir hatıra olarak kalacak. Bin 100 yavrumuzun sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Bu şölenler, bu festivaller bizlerin arasındaki köprülerin sağlamlaşmasını da sağlıyor aynı zamanda. Görevi aldığımız günden bu yana her yaş grubuna hitap etmeye çalışıyoruz. Etkinliklerimizle, kültürel sosyal faaliyetimizle tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Çünkü bizler her zaman “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” anlayışını benimsedik” dedi.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ise, “Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ediyoruz, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bugün onların hayatlarında bir dönüm noktası. Onlar bu güzel günü her zaman hatırlayacak, yad edecekler. Ben Mamak Belediyemize, Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’ye bu güzel şöleni hazırladığı için teşekkür ediyorum” dedi.

Sünnet Şöleni çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.