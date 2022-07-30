Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama...

Çankaya Belediyesi sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Hava sıcaklıklarının artması ile ile birlikte sineklere karşı önlem alan belediye ekipleri üreme alanlarını da ilaçlıyor. Jit adı verilen sulak ve bataklık alanlarda üreyen sivrisineklerin larvalarını ortadan kaldırmak için özel larvasit kullanan Çankaya Belediyesi ekipleri, sorunu kaynağında yok ediyor.

Karasineklere karşı da ilaçlamalar, ilçe genelinde başta çöp alanları olmak üzere birçok nokt ada kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Çankayalı vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.