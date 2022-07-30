30 Tem 2022 - 16:54- Belediyeler

Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama...

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız veren Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde sivrisinek ve karasineklerin üreme noktalarını ve çöpleri ilaçlayarak önlem alıyor. 
Çankaya’da Köşe Bucak İlaçlama... mask
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Çankaya Belediyesi sineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Hava sıcaklıklarının artması ile ile birlikte sineklere karşı önlem alan belediye ekipleri üreme alanlarını da ilaçlıyor. Jit adı verilen sulak ve bataklık alanlarda üreyen sivrisineklerin larvalarını ortadan kaldırmak için özel larvasit kullanan Çankaya Belediyesi ekipleri, sorunu kaynağında yok ediyor.

Karasineklere karşı da ilaçlamalar, ilçe genelinde başta çöp alanları olmak üzere birçok noktada kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor. Sivrisinek ve karasinek dışında hiçbir canlıya zarar vermeyen ilaçlarla yürütülen çalışmalar ile Çankayalı vatandaşların bahar ve yaz aylarını en rahat şekilde geçirmeleri amaçlanıyor.  
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30 Tem 2022 - 16:54 - Belediyeler

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