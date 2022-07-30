Ata sporunun kalbi Silivri’de atıyor!

İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçede ata sporunu yaşatmak ve gençleri güreşe teşvik etmek amacıyla 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü gerçekleştireceği 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri öncesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kalepark Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya basın mensupları yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz’ın ev sahipliğindeki toplantıya; Güreş Ağası Çetin Ceylan, 661. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Başpehlivanlar Recep Kara ve İsmail Balaban ile Pehlivanlar Mustafa Kemal Karaboğa, Salih Erinç, Turan Balaban, Süleyman Başar, Doğan Özkaya katıldı. 13 farklı kategoride düzenlenecek 17. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde 34 başpehlivan ve yaklaşık 300 pehlivan boy gösterecek.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, “17.sini düzenleyeceğimiz Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin arifesindeyiz. Tarihi bin yılın üzerinde olan ve dünyadaki en önemli spor organizasyonlarından biri olan güreş bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Türk tarihinin en ünlü destanlarından biri olan Manas destanında Koşay Han isimli bir güreşçimizden bahsedilir. Yine Hanname’de Uluğ Arslan Han, bütün güreşçilerin atası olarak tasvir edilir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında I. Murat ile başlayan bir pehlivanlık kültürü vardır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın himayesinde 500’e yakın pehlivan olduğu ve güreşler tertip ettiği de tarih kitaplarında yer alır. Kanuni Sultan Süleyman’ın büyük bir güreş tutkunu olduğu da bilinen bir gerçektir. Yarın gerçekleştireceğimiz 17. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin bir şenlik havasında, bayram havasında geçeceğine inanıyorum. Kıran kırana güreş müsabakaları olacak. Er meydanında mücadele edecek pehlivanlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Yılmaz’ın ardından açıklamalarda bulunan Güreş Ağası Çetin Ceylan, “Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri şu anda Türkiye’nin parlayan yıldızıdır. Kırkpınar başpehlivanlarımız yarın er meydanında olacak. Başkanımız Volkan Yılmaz yaklaşık 1 aydır güreş alanının en iyi olması için çalışıyor. Organizasyonumuza Türkiye’nin farklı bölgelerinden birçok güreş ağası katılacak. Bu, güreşlerimizin kaliteli olduğunu gösteriyor. Yoksa buraya ağa getirmek bir mucize olurdu. Bu imkânı da bize Belediye Başkanımız sağlıyor. Bu hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Yarın yapılacak güreşlere ilişkin açıklamalarda bulunan son Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, “Yarın inşallah Silivri er meydanında kol bağlayacağız. Güzel güreş müsabakaları olacağını ümit ediyorum. Güreşlere katılacak bütün sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Şimşek’in ardından söz alan Başpehlivan Recep Kara, “Silivri’de ata sporumuz güreşin kalitesini yükselten Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve güreş ağamıza teşekkür ediyorum. Yarın burada kıran kırana güreş müsabakaları olacak. Tüm Silivrilileri ve güreşe gönül veren İstanbulluları buraya davet ediyorum.” dedi.

Güreş organizasyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başpehlivan İsmail Balaban, “Güreş bizim kültürümüz ve mirasımızdır. Biz de elimizden geldiği kadar bu kültürü yaşatmaya ve gelecek nesillere sevdirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yapılan organizasyon oldukça iyiydi. İnanıyorum ki bu yıl çok daha iyisi olacak. Bu organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanımıza, katkı sağlayan güreş ağamıza ve ata sporumuzun yaşatılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme toplantısı gazeteciler ve başpehlivanlar arasında gerçekleşen soru cevap bölümü ilet devam etti. Toplantı yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.