Manuş Baba Kütahyalılarla Buluştu...

Sahnede sevilen eserlerini seslendiren Manuş Baba’ya, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı günün anısına Kütahya Çinisi hediye etti. Her gün farklı sanatçıları Kütahyalılara buluşturan 45. Kütahya Festivali’nin bu geceki konuğu Manuş Baba oldu. Genç sanatçı Kütahya’da olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, konsere gelen Kütahyalılara ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, sevilen eserlerinin yanında hafızlarda yer edinen türküler ve şarkıları konseri izlemeye gelen binlerce Kütahyalı ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Manuş Baba’ya Kütahya’da verdiği konser için teşekkür ederek, kapılarının her zaman kendisine açık olduğunu ve her yıl konser için bekledikleri dile getirdi. Manuş Baba’ya Kütahya’nın simgesi Kütahya Çini hediye eden Başkan Vekili Damcı, genç sanatçıya başarılar diledi.

Konseri Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül ve Kütahyalılar takip etti.