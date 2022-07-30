30 Tem 2022 - 16:55- Spor

TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in ardından Spor Toto 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 3.Lig’de de deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı.
TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig’in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır. Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun uygun bulması halinde, en fazla olan misafir takım seyirci kapasitesi %30’a yükseltilmiştir.

Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinde ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.’
# TFF'den Taraftarlara Deplasman Yasağı Müjdesi..., TFF, Taraftar Yasağı, Deplasman Taraftar Yasağı
# SPOR HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları… mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları…
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli? mask
Galatasaray’ın Golcüsü Haris Seferovic Kimdir Merak Uyandırdı! Haris Seferovic Kimdir? Müslüman Mı? Kaç Yaşında, Nereli?
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma… mask
Filenin Asıl Sultanı Kim? Eda Mı? Zehra Mı? Zehra Güneş Kimdir, Kaç Yaşında? İşte O Araştırma…
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi... mask
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi...
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı... mask
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda? mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin... mask
Judo Avrupa İkinciliği Türkiye'nin...
Kayseri’den Barcelona’ya Transfer Olan Emre Demir’in Film Senaryolarını Aratmayan Hayat Hikayesi! Emre Demir Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Barcelona’ya Nasıl Transfer Oldu? mask
Kayseri’den Barcelona’ya Transfer Olan Emre Demir’in Film Senaryolarını Aratmayan Hayat Hikayesi! Emre Demir Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Barcelona’ya Nasıl Transfer Oldu?
Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor? Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak! mask
Rafael Nadal Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Kaçıncı Kez Katılıyor? Nadal ile Kyrgios Yaş Farkı Kaç? Nadal ile Kyrgios, Wimbledon'da yarı final Oynayacak!

30 Tem 2022 - 16:55 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ata sporunun kalbi Silivri’de atıyor! mask
Ata sporunun kalbi Silivri’de atıyor!
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı... mask
Otizmli Milli Yüzücü Sezgin'den 'Avrupa' Başarısı...
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi... mask
Fenerbahçe & Puma’nın Forma Lansman Töreninde Ünlü İsimler Bir Araya Geldi...
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı... mask
Galatasaray Yeni İç ve Dış Saha Formalarını Tanıttı...
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda? mask
Fenerbahçe Dinamo Kiev Deplasmanında... İşte Muhtemel 11'ler...Maç Nerede Oynanıyor? Saat Kaçta Hangi Kanalda?
25 Milyon Taraftar 19.07’yi Bekliyor! mask
25 Milyon Taraftar 19.07’yi Bekliyor!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL