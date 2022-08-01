01 Ağu 2022 - 21:45- Belediyeler

Başkent'te Çiçekler Açıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Büyükşehir Belediyesi; Başkentin muhtelif alanlarını, parklarını ve orta refüjlerini rengarenk top kadife çiçekleriyle süslemeye başladı.
Başkent'te Çiçekler Açıyor... mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sözleşmeli üreticilik modelini Başkentte yaygınlaştıran ANFA Genel Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle yerli üreticilerden satın aldığı çiçekleri toprakla buluşturuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, her mevsim şehri güzelleştiren peyzaj çalışmalarıyla Başkentlileri buluşturmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek” diyerek kırsal kalkınma kapsamında başlattığı sözleşmeli üreticilik modelini Başkentteki yerli çiçek üreticileri ile de sözleşme imzalayarak hayata geçiriyor.

ANFA Genel Müdürlüğü yaz aylarının gelmesiyle parklar, yol kenarları ve orta refüjleri sözleşmeli üreticilik modeli kapsamında yerli üreticilerden satın aldığı top kadife çiçekleriyle süslemeye başladı.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİCİLİK MODELİ YERLİ ÜRETİCİNİN EKONOMİSİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı peyzaj tasarımları ve çevre düzenlemeleriyle Başkentin bulvar ile caddeleri başta olmak üzere park ve rekreasyon alanları rengarenk çiçeklerle süslenirken, görsel bir şölene de ev sahipliği yapıyor.

ANFA ekipleri son olarak Muhammed Ali Esertepe Parkı, Ümitköy yan loblar, Anıtkabir önü ve Batı Parkı’nda sözleşmeli çiçek üreticilerinden satın alınan top kadifelerin dikimini gerçekleştirdi. Kentte üretimi artırmayı ve Başkent ekonomisini canlandırmayı hedefleyen ABB, alım garantili sözleşmeli üreticilik modeline geçen yerli üreticilerin ekonomisine de bu sayede katkı sağlıyor.
# Başkent'te Çiçekler Açıyor..., ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANFA Genel Müdürlüğü
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı... mask
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı...
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni... mask
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni...
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı... mask
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı...
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak... mask
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak...

01 Ağu 2022 - 21:45 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL