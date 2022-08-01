Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...

İlçe genelindeki çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Çankaya Belediyesi, toplu temizlik çalışmalarıyla da vatandaşların sağlığı için çalışıyor. Toplu temizlik çalışmalarında mahalleler köşe bucak temizlenirken, pazar yerleri ve ibadethaneler de önceden belirlenen program dahilinde temizleniyor. Günlük üç vardiya çöp toplama işlemi yapan Belediye, konteynerleri yıkama ve ilaçlama ile dezenfekte ediyor. Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlik ile sokaklar baştan aşağı temizleniyor. Bahçelievler’den Cebeci’ye, Ayrancı’dan Mürsel Uluç’a tüm Çankaya’da çalışmalarını sürdüren ekiplere temizlik araçları da dal budak ve konteyner kenarlarına bırakılan eski eşyaları toplayarak eşlik ediyor.
İBADETHANELERE DÜZENLİ TEMİZLİK
Vatandaşların sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla pazar yerlerinde yürütülen temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları da bölgenin ve pazarın durumuna göre gece-gündüz sürüyor. Ekipler, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri tüm merkezleri de önceden belirlenen bir program dahilinde hijyenik hale getiriyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.