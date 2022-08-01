01 Ağu 2022 - 11:30- Belediyeler G: 01 Ağu 2022 - 11:31

Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...

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Pursaklar Belediyesi iş arayan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla İstihdam Şefliği aracılığıyla, işveren ile işçileri buluşturmaya, ilçedeki vatandaşların istihdamına katkıda bulunmaya devam ediyor.
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
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Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İstihdam Şefliği aracılığıyla vatandaşların iş bulmaları için esnaflarla iletişime geçerek, ilçe sakinlerinin istihdam edilmesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Pursaklar Belediyesi, 60 personel alımı yapacak olan bir işletme için, CV bırakan 112 kişiyle iletişime geçti. 73 vatandaşın iş görüşmesini kabul etmediği iş görüşmesine sadece 21 kişi katılım sağladı. Firma yetkililerinin yapacakları değerlendirmenin ardından söz konusu firmada iş başı yapacak olan vatandaşların belirleneceği ifade edildi. 

‘‘Her işçi işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkânı bizleri mutlu ediyor’’

Birçok vatandaşın iş bulmasına imkân ve olanak sağladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediye olarak bu zorlu günlere hemsehrilerimize yardımcı olmak için sokak sokak geziyor esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek ilçemizdeki istihdam oranını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Firmalar işçi bulmakta zorlanıyor. Her işçi işveren buluşmasında bir kişinin bile işe yerleşme imkânı bizleri mutlu ediyor. İlçemizdeki esnaflarımızla her zaman dirsek temasında bulunmaya devam ederek vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
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01 Ağu 2022 - 11:30 - Belediyeler

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