Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...

İlçedeki tüm mahallelerde eşit hizmet anlayışıyla asfalt serim çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “En pahalı hizmet asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti dokuma halıdan da pahalıdır. Biz de vatandaşımızın her kuruşunu hizmete dönüştürüyoruz. İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar yapıyoruz.
Ekiplerimiz 51 mahallemizin farklı noktalarında yoğun bir mesai harcayarak sokaklarımızı güzelleştiriyor. Birçok sokağımızda da çevre düzenleme çalışması yaparak şehrimizi insanlarımıza yakışır bir şekilde daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyoruz.” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.