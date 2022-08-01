01 Ağu 2022 - 21:48- Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti! mask
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ANKARA (İGFA) - Trabzonspor, kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a getirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

01 Ağu 2022 - 21:48 - Spor

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