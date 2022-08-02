02 Ağu 2022 - 09:56- Belediyeler G: 02 Ağu 2022 - 09:57

Harikalar Diyarı Keçiören...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Keçiören Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulunun ortaklaşa yürüttüğü ‘EUstudents in EUwonderland’ (AB Öğrencileri Harikalar Diyarında) projesi kapsamında Keçiören’e gelen Türk ve yabancı heyetten oluşan öğrenci ve öğretmenleri makamında misafir etti.
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Altınok daha sonra heyetle birlikte Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan büyük şelaleyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve Keçiören’e gerçekleştirilen ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Altınok, “Hem ülkemiz hem de dünya barışı için bu tür kültürel geziler çok önemli.

Çocuklarımızın ve gençlerimiz temiz bir dünyası var. Dünya barışını inşa edecek olan çocuklarımıza her zaman destek vermeye hazırız. Bulgaristan, İtalya, Slovenya ve Mersin Tarsus’tan gelen öğretmen ve öğrencilerimizi belediyemizde, güzel Keçiören’imizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Gün boyunca şehrimizdeki birçok eseri ve turistik merkezlerimizi gezme fırsatı buldular. İ

lçemizde ev sahibi konumunda olan Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum.” dedi.

Proje kapsamında Bulgaristan, İtalya ve Slovenya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler ile Tarsus Ayşe Mirici Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ilçedeki Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Estergon Türk Kültür Merkezi’ni de ziyaret ettiler. Projede yer alan Keçiören Kuyubaşı Şehit Oğuzhan Duyar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri de misafirlere ev sahipliği yaptılar. ​

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02 Ağu 2022 - 09:56 - Belediyeler

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