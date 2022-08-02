Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz...

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü haltercileri, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 29-31 Temmuz tarihleri arasında Osmaniye'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında 16 altın, 8 gümüş, 1 bronz madalya alarak gurur yaşattı.

Osmaniye Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 53 kulüpten 157 kadın ve erkek sporcu kıyasıya mücadele verdi. İki gün süren kategorilerde, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları; kadınlarda 10 altın 4 gümüş erkeklerde ise 6 altın 4 gümüş ve 1 bronz madalya alarak kadın ve erkeklerde takım halinde Türkiye Halter Şampiyonu oldu. Çankaya Belediyesinin kadınlardan oluşan takımı arka arkaya 15. kez erkek takımı ise 15 yılda 13. kez takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kulüp sporcularını kutlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çok değerli sporcularımız he alanda bizlere gurur yaşatıyor. Sporcularımız başarıya hiçbir engel olmadığının en büyük kanıtı. Yaşattıkları bu gurur için sonsuz teşekkür ediyor, her birini ayrı ayrı kutluyorum. Daha büyük başarılar için desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular, Mısır'da düzenlenecek Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.