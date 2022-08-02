02 Ağu 2022 - 10:05- Belediyeler G: 02 Ağu 2022 - 10:06

Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz...

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasından 16 altın, 8 gümüş, 1 bronz madalya ile döndü.
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü haltercileri,  Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 29-31 Temmuz tarihleri arasında Osmaniye'de düzenlenen Görme Engelliler Halter Türkiye Şampiyonasında 16 altın, 8 gümüş, 1 bronz madalya alarak gurur yaşattı.

Osmaniye Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 53 kulüpten 157 kadın ve erkek sporcu kıyasıya mücadele verdi. İki gün süren kategorilerde, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları; kadınlarda 10 altın 4 gümüş erkeklerde ise 6 altın 4 gümüş ve 1 bronz madalya alarak kadın ve erkeklerde takım halinde Türkiye Halter Şampiyonu oldu. Çankaya Belediyesinin kadınlardan oluşan takımı arka arkaya 15. kez erkek takımı ise 15 yılda 13. kez takım halinde Türkiye Şampiyonu olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.Kulüp sporcularını kutlayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çok değerli sporcularımız he alanda bizlere gurur yaşatıyor. Sporcularımız başarıya hiçbir engel olmadığının en büyük kanıtı. Yaşattıkları bu gurur için sonsuz teşekkür ediyor, her birini ayrı ayrı kutluyorum. Daha büyük başarılar için desteğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Şampiyonada altın madalya kazanan sporcular, Mısır'da düzenlenecek Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

 

# Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu, ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Harikalar Diyarı Keçiören... mask
Harikalar Diyarı Keçiören...
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni... mask
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni...
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı... mask
Çubuk Belediyesi 7. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı...
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak... mask
Mamak’ta Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak...
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de... mask
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de...
Çankayalı Bebeklere Armağan... “Hoş Geldin Bebek ” mask
Çankayalı Bebeklere Armağan... “Hoş Geldin Bebek ”
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başladı... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başladı...
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Yeteneklerini Arıyor! Tiyatro, Dans, Orkestra... mask
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Yeteneklerini Arıyor! Tiyatro, Dans, Orkestra...
Bir Çankaya Nostaljisi Olan Açık Hava Sinema Günleri Başladı... mask
Bir Çankaya Nostaljisi Olan Açık Hava Sinema Günleri Başladı...
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor... mask
Çankaya'da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor...
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği... mask
Çankaya Belediyesinden Üniversite Tercihinde Öğrencilere Danışmanlık Desteği...
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı mask
Çankaya Ehlibeyt Mahallesi’ne “Cengiz Aytmatov” Parkı
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Harikalar Diyarı Keçiören... mask
Harikalar Diyarı Keçiören...
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı... mask
Arpa ve Buğday Tohum Desteği İçin Online Başvuru Başladı...
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor... mask
Pursaklar Belediyesi İş Arayanlara Çare Oluyor...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni... mask
Oldu da Bitti Maşallah...Altındağ'da Sünnet Şöleni...

02 Ağu 2022 - 10:05 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz... mask
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz...
Harikalar Diyarı Keçiören... mask
Harikalar Diyarı Keçiören...
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL