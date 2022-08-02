02 Ağu 2022 - 16:16- Belediyeler

Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor...

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Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi’nde, "minik mühendisler" için ikinci dönem yaz okulu devam ediyor. Öğrenciler üç haftalık eğitimin ardından sertifikalarını alacaklar.
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor... mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 2017 yılında çocukların teknoloji ile tanışmalarına olanak sağlamak için hayata geçirdiği Çocuk Teknoloji Evi’nde, "minik mühendisler" için ikinci dönem yaz okulu devam ediyor. Kodlama, Robotik Kodlama ve 3D Tasarım olmak üzere üç farklı atölyeden oluşan yaz okulu dersleri, konularında uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Öğrenciler üç haftalık eğitin ardından tasarım ve teknoloji sertifikalarını almaya hak kazanacaklar. Kodlama Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenme imkanı bulan çocuklar, 3D Tasarım atölyesinde de 3 boyutlu tasarım yapmayı öğreniyor. Eğitmenler çocuklara, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenme fırsatı sunuyor. 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını yaşayan çocuklar Robotik Kodlama Atölyesinde ise lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.

ÇOCUKLARI TEKNOLOJİ İLE BULUŞTURUYORUZ

Yeni dünya düzeninin teknoloji ile şekillendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız en iyi hizmetlerden birisi de Çocuk Teknoloji Evini öğrencilerimizle buluşturmak oldu. Onların teknolojiyi tanımaları, kullanmayı öğrenmeleri çocuklarımız için de bizim için de çok önemli. Çağımızda teknoloji olmazsa olmaz. Çocuklarımız için ücretsiz verdiğimiz bu eğitimde öğrencilerimiz yaz boyunca kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.

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02 Ağu 2022 - 16:16 - Belediyeler

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