THY Yeni Kampanya! 299,99 TL...

Türk Hava Yolları yurt içi uçak biletlerini 299,99 liraya indiren yeni kampanyasını duyurdu. 2-3 Ağustos'ta alınacak biletlerle indirimli uçmak için 1 Aralık 2022 - 15 Ocak 2023 tarihleri arasında seyahat edilme şartı konuldu.
Buna göre yurt içi yçak biletlerini 299,99 liraya indiren THY'nin kampanyası tarifeli seferlerde geçerli olacak. Kampanya kapsamında ExtraFly ücret sınıfında 419.99 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 449.99 TL olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarda Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.