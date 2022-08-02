02 Ağu 2022 - 12:35- Belediyeler G: 02 Ağu 2022 - 12:36

Mamak Yaz Kurslarında Hanımlar Hünerlerini Keşfediyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

4 bin yıllık eski bir el sanatı olan ahşap yakma sanatı pirogravür, Abidinpaşa Aile Merkezi yaz kursunda hanımların hünerli elleri ile hayat buluyor.
Mamak Yaz Kurslarında Hanımlar Hünerlerini Keşfediyor... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Abidinpaşa Aile Merkezi yaz kursunda pirogravür eğitimi alan hanımlar, ahşaplara özenle çizdikleri görselleri yakarak birer sanat eseri ortaya çıkarıyor. Ortaya çıkan tablolar  görülmeye değer… 

Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci de Abidinpaşa Aile Merkezi’nde pirogravür eğitimi alan hanımları ziyaret etti. El sanatına dair bilgi alan Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Hanımlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, onlara yeni iş kolları kazandırmak Mamak Belediyesi’nin en önemli hedeflerinden biri… Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurslarımızın kapılarını yaz kış hep açık tutuyoruz. Yaz kurslarımızla da her zaman vatandaşlarımızın yanındayız” dedi. 

Aile Merkezleri 60 Farklı Branşta Kurslarıyla Hizmet Veriyor 

Mamak Belediyesi 19 aile merkezinde 60 farklı branşta düzenlediği yaz kurslarıyla kültürel belediyecilik anlayışını yaşatmaya devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaz kurslarımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bizler, sadece şehri imar etmiyoruz, insanlarımızın kişisel gelişimlerini önemsiyor, onları destekliyoruz. Kültür sosyal faaliyetlerimizle, aile merkezlerimizle, kurslarımızla Mamak Belediyesi olarak hemşerilerimizin hizmetindeyiz” dedi.
# Mamak Yaz Kurslarında Hanımlar Hünerlerini Keşfediyor..., ankara, ankara mamak, mamak belediyesi, Mamak Yaz Kursları
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu... mask
Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu...
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor...
Altındağ'da 25 Bin Çocuk Yaz Okulunda Buluştu... mask
Altındağ'da 25 Bin Çocuk Yaz Okulunda Buluştu...
Sincan Osb’de Korkutan Yangın... mask
Sincan Osb’de Korkutan Yangın...
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz... mask
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz...
Harikalar Diyarı Keçiören... mask
Harikalar Diyarı Keçiören...
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz... mask
Keçiören’de Asfalt Çalışmaları Tam Gaz...
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes... mask
Pursaklar'a 70 Bin Yeni Nefes...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu... mask
Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu...
Aski’den 163 Milyon Liralık Dev Yatırım... mask
Aski’den 163 Milyon Liralık Dev Yatırım...
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor...
Altındağ'da 25 Bin Çocuk Yaz Okulunda Buluştu... mask
Altındağ'da 25 Bin Çocuk Yaz Okulunda Buluştu...
Sincan Osb’de Korkutan Yangın... mask
Sincan Osb’de Korkutan Yangın...
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz... mask
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz...
Harikalar Diyarı Keçiören... mask
Harikalar Diyarı Keçiören...
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 2 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor... mask
Sincan'da Yüzme Havuzları İçin Çalışmalar Aralıksız Sürüyor...
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar... mask
Kahramankazanlılar “İyi ki Varsın Eren” Dedi! Etkinlikte Duygu Dolu Anlar...

02 Ağu 2022 - 12:35 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mamak Yaz Kurslarında Hanımlar Hünerlerini Keşfediyor... mask
Mamak Yaz Kurslarında Hanımlar Hünerlerini Keşfediyor...
Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu... mask
Pursaklar Gülen Yüzlerle Dolu...
Aski’den 163 Milyon Liralık Dev Yatırım... mask
Aski’den 163 Milyon Liralık Dev Yatırım...
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor...
Altındağ'da 25 Bin Çocuk Yaz Okulunda Buluştu... mask
Altındağ'da 25 Bin Çocuk Yaz Okulunda Buluştu...
Sincan Osb’de Korkutan Yangın... mask
Sincan Osb’de Korkutan Yangın...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL