02 Ağu 2022 - 14:27- Dünya G: 02 Ağu 2022 - 14:29

Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak

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Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Türk okullarının açılışı için çalışmalar başlatıldı.
Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları yeniden açılacak mask
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ANKARA (İGFA) - Suudi Arabistan yönetiminin kararıyla başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk hükümetinin diplomatik temasları ve bakanlığın girişimleri ile Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren okulların yeniden hizmete açılacağını duyurdu.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı "Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi" kapsamındaki temasları çerçevesinde Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşme gerçekleştirmiş, okulların durumu bu görüşmede de gündeme gelmişti.

İki ülke makamlarının temasları sonucunda yeniden açılma kararı alınan okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacağı bildirildi.

02 Ağu 2022 - 14:27 - Dünya

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