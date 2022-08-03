03 Ağu 2022 - 10:46- Yaşam G: 03 Ağu 2022 - 10:47

Düğün Öncesi En Çok Tercih Edilen Estetik! Jawline ve Burun Dolgusuna Olan Talep Arttı...

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Yazın gelmesiyle düğün sezonu da hızla açıldı. Düğün öncesi gelin ve damatları da daha iyi bir görünüme kavuşma telaşı sardı. Bu sezon düğün öncesi estetiğinde dinamikler yavaş yavaş değişmeye başladı.
Düğün Öncesi En Çok Tercih Edilen Estetik! Jawline ve Burun Dolgusuna Olan Talep Arttı... mask
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Vanity Estetik Kurucu Ortağı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, düğün fotoğraflarında kusursuz bir görüntü elde etmek isteyen her çiftin artık düğün öncesi ameliyatsız estetik yöntemlerine başvurduğunu ve jawline (çene dolgusu) ile burun dolgusuna olan talebin arttığını söyledi.  

Yaz mevsiminin kendini artık iyiden iyiye hissettirmesi ile düğün sezonu da başladı.   Hayatlarını birleştirme kararı alan çiftlerin düğün hazırlıkları artık sadece gelinlik ve damatlık seçmekle sınırlı değil. Ameliyatsız estetik operasyonlar da bir süreden beri düğün hazırlıkları arasında önemli bir yer tutuyor. Hayatlarındaki en özel günde kusursuz görünmek, daha iyi bir yüz profiline sahip olmak ve o günden kalan en güzel anı olan fotoğraflarda estetik çıkmak için düğün öncesi ameliyatsız estetik işlemlerine başvuran gelin ve damatlar bu yıl en çok jawline ile burun dolgusunu talep etti.  

Temos Covid-19 Güvenilirlik sertifikası almaya hak kazanmış Türkiye'de ve dünyadaki ilk estetik hastanesi olan Vanity Estetik Hastanesi Kurucu Ortağı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, düğün öncesi estetik operasyonları için, “Bu yıl çene dolgusu dediğimiz jawline ve burun dolgusu oldukça revaçta. Yüzle uyumlu bir çene şekli, güçlü bir çene çizgisi hattı ve simetrik görünüm, yüzün genel görünüşünün daha dengeli ve estetik olmasına yardımcı olduğu için çene dolgusu kadın ve erkek fark etmeksizin herkesin talep ettiği bir işlem olarak öne çıkıyor.

Yine keza burun dolgusu da aynı şekilde.   Burun dolgusu, simetrisinden memnun olmayan, cerrahi işlem yaptırmaya zamanı olmayan veya kemerli burun yapısından şikayetçi olan herkesin ağrısız, acısız gönül rahatlığıyla yaptırabilecekleri, konforlu olması dolayısıyla da düğün öncesinde gelin ve damatların sıklıkla tercih edebildiği bir işlem olarak öne çıkıyor” diye açıklamalarda bulundu.

GÖZ ALTI MORLUKLARI İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN YÖNTEM: GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU 

Yüz bölgesi için botoks, burun dolgusu, dudak dolgusu gibi uygulamaların, her dönem revaçta olduğunu belirten Yeşiladalı, düğün günlerinde yorgun ifadelerini enerjik bir ifadeyle değiştirmek ve çok daha dinç bakışlara sahip olmak isteyen gelin ve damatların sıklıkla göz altı ışık dolgusunu tercih ettiğini vurguladı. 

Yeşiladalı, işlem hakkında şu bilgileri verdi: “Göz altı ışık dolgusu, cilt dokusunun sıvı seviyesini artırarak; cildin esnekliğini, sıkılığını, pürüzsüzlüğünü, ışıltısını sağlayan bir uygulama. Hyaluronik asit, vitamin, protein, aminoasit kombinasyonundan oluşan bu dolgu, göz altındaki koyu halkaları ve çöküntülere karşı etkili bir çözüm sağlar. İşlem öncesinde uygulama yapılacak bölgeye uyuşturucu krem sürülür daha sonrasında enjeksiyon yardımıyla dolgu maddesi yerleştirilir. Göz altı ışık dolgusunun kalıcılığı kişiden kişiye farklılık gösterebilir ancak ortalama 9 ay kadar kalıcılığının devam ettiğini söyleyebilirim. İsteyen ve ihtiyaç duyan herkes gönül rahatlığıyla yaptırabilir.”  

İşlemin aynı zamanda göz çevresinde en çok şikâyet sebebi olan koyu mor görüntüyü normalleştirdiğini ve göz çevresine canlılık kattığını ifade eden Op. Dr. Güray Yeşiladalı, “Göz çevrenizde yoğun kırışıklıklar var ise botoks işlemi ile kombine ederek işlemden daha fazla fayda sağlayabilirsiniz. Şayet düğün tarihine daha uzun bir süre varsa, cerrahi estetik uygulamalardan olan meme ve burun estetiği de ihtiyaç duyulması durumda tercih edilebiliyor” dedi.

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03 Ağu 2022 - 10:46 - Yaşam

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Düğün Öncesi En Çok Tercih Edilen Estetik! Jawline ve Burun Dolgusuna Olan Talep Arttı... mask
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