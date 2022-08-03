03 Ağu 2022 - 11:31- Belediyeler G: 03 Ağu 2022 - 11:32

Pursaklar Belediyesi'nden Kursiyerlere Tanışma ve Kaynaşma Yemeği...

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Pursaklar Belediyesi, Hanım Evlerinde kurslara başlayacak olan kursiyerlere, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kahvaltı programı düzenledi.

Pursaklar Belediyesi'nden Kursiyerlere Tanışma ve Kaynaşma Yemeği... mask
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Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde eğitim alacak olan kursiyerler, bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip vb. hobi ve meslek edinme kursları öncesi kahvaltı programında bir araya geldi.

Kahvaltı programında kursiyerler, kurslar öncesi birbirlerini tanıma imkânı bulurken, yeni arkadaşlıklar edinme ve dostlukların pekiştirmek fırsatı buldu. ‘‘Kursiyerlerimiz, gösterecekler üstün becerileri ile birlikte eğitimlerini başarıyla tamamlayarak hayatlarına yeni bir yol çizme imkânına sahip olacak’’

Kursiyerlerin eğitim öncesi motivasyonlarının artması için tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Kadınların, hobi, meslek öğrenme ve boş zamanlarını iyi değerlendirmek için Hanım Evlerimizde açılan kurslara yoğun ilgileri her geçen gün artarak devam ediyor. Kursiyerlerimiz, Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde verdiğimiz kurslarda, hayatın her alanıyla ilgili sosyal, kültürel, mesleki kurslar alabilecek.

Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimler ile birlikte kursiyerlerimiz herhangi bir yerde çalışabilecek yetkinliğe ulaşabilecek. Kursiyerlerimiz, gösterecekler üstün becerileri ile birlikte eğitimlerini başarıyla tamamlayarak hayatlarına yeni bir yol çizme imkanına sahip olacak. Bu anlayışla eğitim almaya ve yeni beceriler öğrenmeye gelen kursiyerlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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03 Ağu 2022 - 11:31 - Belediyeler

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