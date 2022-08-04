Yaz Hamilelerine 11 Önemli Tavsiye...

Özellikle yaz mevsiminde bolca sıvı alınması önemli” dedi. Anadolu Sağlık Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli, yaz döneminde hamilelerin yaşadığı sıkıntıları minimize etmek için 11 öneride bulundu:

Sıvı tüketimini ihmal etmeyin

Gebelikte özellikle de sıcak havalarda bolca sıvı alımına dikkat etmek gerekir. Çünkü vücudun susuz kalması rahimde kasılmalara, dolayısıyla erken doğum sancılarına ve erken doğuma neden olabilir. Ancak sıvı alırken dikkat edilmesi gereken husus, sık idrara çıkarttığı için vücutta sıvı kaybına yol açan kahve, çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durulmasıdır. Yine içerdiği tuzlar nedeniyle vücutta şişliği arttırdığı için gazlı soda türü içeceklerden kaçınmak gerekir. Günde en az 2.5-3 litre su içilmesi önerilir. Buzlu, nane ve limon aromalı içecekler denenebilir. Bunun yanında mevsim meyvelerinden hazırlanan komposto da tüketilebilir.

11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmayın

Hamileler mutlak ve gerekli olmadığı sürece 11.00-15.00 saatlerinde güneşli havada dışarı çıkılmamalı ve daima gölge ve hafif esintili yerler tercih edilmeli. Direkt gün ışığına maruz kalındığında vücuttaki su kaybı miktarı artacaktır. Sıcak havalarda klimalı ortamlar tercih edilmeli ama ortam çok da soğuk olmamalı. Ani ısı değişiklikleri vücut direncini etkileyebiliyor.

Güneş kremi kullanın

Hamilelikte doğal olarak artan melatonin hormonuna bağlı cilt kolayca bronzlaşmaya ve lekelenmeye eğilimlidir. Cilde güneşe çıkmadan 20 dakika önceden uygun UVB koruyucu içeren güneş kremi uygulanmalı. Artık günümüzde gebeliğe özel güneş kremleri de piyasada bulunuyor.

Vücuttaki şişmelere dikkat edin

Hamileliğin son 3 ayında gebe her 3 kadından birinde ellerde ve özellikle ayaklarda şişme görülür. Hava sıcaklığındaki ve nem oranındaki artış vücuttaki şişmeyi fazlalaştırır. Uzun süre ayakta kalınması da şikayetlerin artmasına neden olur. Her fırsatta hamilelerin oturup ayaklarını yükseğe kaldırmaları, imkân varsa ayaklara ve bacaklara masaj uygulanması tavsiye edilir. Ayak banyoları, ayak ve ayak bileklerindeki şişliklerin inmesine yardım eder. Bu banyolara nane gibi doğal esanslı yağların katılması ayrıca ferahlık verir. Yüzük ve bilezik gibi aksesuarlar parmak ve eller şişmeden çıkarılmalıdır ki bunlar daha sonra kan akımını engellemesinler.

Havuz ve denizin olduğu ortamlarda denizi tercih edin

Sıcakların etkisini azaltmanın diğer bir yolu ise sık sık serin duş almaktır. Hatta imkân varsa havuzda veya denizde yüzerek ve oturarak serinlemek mümkündür. Denizin olduğu ortamlarda havuz yerine tercih edilebilir. Her gün 15-20 dakikalık yüzme seansları günde 3 kez tekrarlanabilir. Deniz veya havuz sonrası kıyafetler mutlaka kuru olanlar ile değiştirilmelidir. Evdeki küvetin içini doldurup içine oturmak da aynı etkiyi göstermektedir.

Yoğun egzersizlerden uzak durun

Hamilelikte yoğun egzersiz terleyerek aşırı su kaybına yol açtığı için uygun değildir. Yoga, pilates veya t’ai chi gibi hafif aktivitelerin yanı sıra özellikle suda yapılan egzersizler iyi bir çözümdür. Egzersiz sonrası kaybedilen minerallerin yerine konması için sıvı alınması ihmal edilmemelidir.

Kıyafetleri açık renklerde tercih edin

Açık renk güneş ışınlarını yansıtan kıyafetlerin seçilmesi tavsiye edilir. Pamuk, keten gibi doğal kumaşlardan oluşan geniş ve rahat kıyafetler terlemeyi önlediği gibi hareket serbestliği de sağlar.

Ayakkabıları ayak şişmeleri nedeniyle doğacak rahatsızlık göz önüne alarak seçin

Düz, ayaklarınıza nefes aldıracak, rahat ayakkabıların tercih edilmesi ayak şişmesinden doğacak sıkmayı ve rahatsızlığı azaltacağı gibi düşme riskinizi de azaltacaktır. Ayakkabı seçiminde çok hafif topuklu olanların tercih edilmesi bel sağlığı açısından daha yararlı olacaktır.

Gaz yapacak ve sindirimi zor gıdalardan uzak durun

Yazın özellikle hafif gıdalar yenmelidir. Gaz yapacak ve sindirimi zor gıdalardan uzak durmak lazım. Porsiyonlar sık aralıklarla ve az miktarda olmalıdır. Yemek sonrası hemen sıcak havaya çıkılmamalıdır.

Güneşte kalmamak şartıyla sıcak bölgelere gidilebilir

Hamileler yaz aylarında çok sıcak olmayan bölgelere güneşte kalmamak şartıyla gidebilirler.

34. haftaya kadar uçak yolculuğu yapılabilir

Hamileler 34. haftaya kadar olmak şartıyla 26. haftadan itibaren doktor raporu ile uçabilirler.

Yolculukta saatte bir mola verin

Hamileler her neyle yolculuk yaparsa yapsınlar saatte bir 5-10 dakika mola vermeliler. Uçakta da aynı şekilde hareket etmeyi ihmal etmemeliler. Buna göre herhangi bir yolculuk süre kısıtlaması yok.