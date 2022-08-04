Duruş Bozukluğu Şikayetleri Arttı! Duruş Bozukluğunu Önlemek İçin Neler Yapılmalı?

Prof. Dr. Nihal Özaras; duruş bozukluğunu engellemek için çalışma ortamlarında ergonomik düzenlemeler yapılmasını, uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmasını, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların da göz hizasında kullanılmasını tavsiye ediyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Nihal Özaras, duruş bozukluklarına neden olan faktörleri açıkladı ve önemli tavsiyelerde bulundu.

İnsanlar duruş şekillerini beğenmiyorlar

Duruş bozukluğu şikayeti ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniklerine başvuru sayısının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Nihal Özaras, “Kişiler, hem duruş şekillerini beğenmedikleri için hem de bazen boyun, sırt, bel ağrıları bu duruma eşlik ettiği için doktora başvuruyorlar. Duruş bozukluğu ayakta dururken veya otururken boyunda hafif çukurluk, sırtta hafif kamburluk ve belde hafif çukurluk gibi omurganın normalde sahip olması gereken şeklinin korunamaması olarak tanımlanabilir.” dedi.

Masabaşı çalışanlarda daha sık görülüyor

Masabaşı çalışanlarda çok görülen duruş bozukluğu rahatsızlığı ile çocuk ve ergenlerde de yoğun bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı nedeniyle sıkça karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Nihal Özaras, “Genellikle baş ve omuzlar önde, sırt kambur vaziyettedir. Bu pozisyonda uzun süre kalmak sırt kaslarının uzamasına, bazı boyun ve göğüs ön duvarı kaslarının ise kısalması ve sertleşmesine neden oluyor. Ayrıca boyun, kol ve sırt ağrılarına da yol açıyor.” diye konuştu.

Bilgisayar ve akıllı telefonlar göz hizasında tutulmalı

Prof. Dr. Nihal Özaras, öncelikle duruş bozukluğunu engellemek için bazı tedbirler alınması gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Masabaşı çalışılıyorsa, çalışma ortamında ergonomik düzenlemeler yapılmalı. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar göz hizasında tutularak kullanılmalı. Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınılmalı. Duruşu değerlendirilerek kişiye özel düzenlenmiş bir egzersiz programı kalıcı fayda sağlayan temel tedavi yöntemidir.

Bu programda genellikle boyun ve sırt kaslarını güçlendiren, kısalan kasların uzamasını sağlayan, kürek kemiklerinin stabilizasyonu arttıran egzersizler yer alır. Bu egzersizlerin düzenli olarak yapılması, sağlıklı duruşun korunmasını ve kas iskelet sistemi ağrılarının olmamasını sağlar.”