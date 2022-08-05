Türkiye’de ve Ankara'da (Bugün) Hava Nasıl Olacak? Yağmur Var...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eyyam-ı Bahur sıcakları sona erdi. Yurdun kuzey kesimleri ile İç Aanadolu ve Doğu Anadolu’da sağanak, zaman zaman gökgürültülü yağışlar etkili olacak.
ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL
23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde güneydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 24°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 19°C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 23°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.