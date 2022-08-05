'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri...

Mamak Belediyesi yüzme dersi alan kursiyerlere ilk yardım semineri verdi. Kursiyerler havuz ve denizde olası yaralanma, boğulma esnasında yapılabilecek müdahaleler hakkında bilgilendirildi. Kişinin kendisi için yapabilecekleri, ikinci bir şahıs için yapılabilecek ilk yardımlar detaylı bir şekilde uzmanlar tarafından paylaşıldı.
Mamak Belediyesi yüzme havuzları çocukların gözdesi
Mamak Belediyesi açtığı yüzme havuzları ile çocukların kalbini kazandı. Mamak’ta evlerine yakın, temiz, ferah modern havuzlarda eğitim alan öğrenciler bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ”Yüzme sağlıklı vücut gelişimi için önemli bir spor. Çocuklarımız hizmete geçirdiğimiz havuzlarımızla açtığımız kurslarımızla hem sağlıklı vücut gelişimlerine katkı sağlıyor hem de kendilerini bir spor alanında geliştiriyor. Mamak’ta çocuklarımızın en az bir spor dalında lisanslı olmasını istiyoruz. Onların geleceğini önemsiyoruz” dedi.
Mamak Belediyesi Altıağaç-Karaağaç Yüzme Havuzu ve 4 ayrı mahallede (Şafaktepe, Durali Alıç, Lalahan, Kartaltepe) kurulan portatif yüzme havuzları ile Mamaklıların hizmetinde. Ekin Mahallesi’nde inşa edilen Ekin Yüzme Havuzu da hizmete açılmak için gün sayıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.