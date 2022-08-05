05 Ağu 2022 - 11:34- Belediyeler G: 05 Ağu 2022 - 11:35

Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, okulların açılacağı Eylül ayında ihtiyaç sahibi Çankayalılara yapılacak sosyal yardımlarla ilgili konuştu. Taşdelen, Çankaya Halk Kart yardımlarını Eylül ayında başlayacak 11. Dönem ile birlikte 600 liradan 1.000 liraya yükselttiklerini belirtti.
Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başkan Taşdelen, özellikle ekonomik krizin yoğun yaşandığı bu dönemde farklı meslek gruplarına sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere Halk Kart dağıtımı yapmaya devam ettiklerini söyledi. Taşdelen, “Biz, ‘Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir’ anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. İhtiyaçlarını biliyor, yardımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

HALK KART VE GIDA KART

Geçen Kurban Bayramı öncesi Halk Kart sahibi 1.441 hane hesabına 600 lira, Gıda Kart sahibi 10 bin 52 hane hesabına da 300 liranın yatırıldığını hatırlatan Taşdelen, "Okulların açılacağı Eylül ayı ile birlikte de Halk Kart nakdi yardımlarını 600 TL'den 1.000 liraya yükseltik. İlerleyen aylarda bu rakam Çankaya Gıda Kart yardımlarımızla ile birlikte 1300 TL'ye çıkacak” dedi.

4 BİN BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Halk Kart’ın yeni dönem başvuruları 5 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların başladığı 19 Temmuz'dan bu yana 4 bin hane yeni dönemde Halk Kart sahibi olmak için Çankaya Belediyesi'ne başvurdu.

BUGÜNE KADAR 3 BİN 130 HANE YARARLANDI

Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet edenlerin yararlanabildiği Halk Kart’a Çankaya Belediyesi internet sayfasından başvurulabiliyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 3 bin 130 hane yararlandı.

# Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi!, ankara, ankara çankaya, Çankaya Belediyesi, çankaya belediyesi halk kart
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri... mask
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Köse Cemevini Ziyaret Ettiler! mask
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Köse Cemevini Ziyaret Ettiler!
Sincan Sevgi Bahçelerine Çocuklardan Büyük İlgi... mask
Sincan Sevgi Bahçelerine Çocuklardan Büyük İlgi...
Pursaklar’ın Hanımları Geziyor Görüyor Öğreniyor... mask
Pursaklar’ın Hanımları Geziyor Görüyor Öğreniyor...
Çimşit Köyü'nün Doğalgaza Kavuşması İçin İlk Adım Atıldı... mask
Çimşit Köyü'nün Doğalgaza Kavuşması İçin İlk Adım Atıldı...
Mamak Ekolojik Vadi Hasat Festivaline Davetlisiniz...Cirit gösterisi, Okçuluk, Arslanbek Sultanbekov Konseri mask
Mamak Ekolojik Vadi Hasat Festivaline Davetlisiniz...Cirit gösterisi, Okçuluk, Arslanbek Sultanbekov Konseri
Altındağ'a Yeni Cemevi...İnşaatta Sona Gelindi... mask
Altındağ'a Yeni Cemevi...İnşaatta Sona Gelindi...
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Basın Turnuvası’nın Kuraları Çekildi... mask
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Basın Turnuvası’nın Kuraları Çekildi...
KazanBelBeton Büyümeye Devam Ediyor! Kendi Madenine Sahip Oldu... mask
KazanBelBeton Büyümeye Devam Ediyor! Kendi Madenine Sahip Oldu...
Keçiören Gönül Köşkü Sakinleri Piknik Keyfini Kızılcahamam’da Yaşadı... mask
Keçiören Gönül Köşkü Sakinleri Piknik Keyfini Kızılcahamam’da Yaşadı...
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor... mask
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor...
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Devam Ediyor...
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz... mask
Çankayalı Sporcular Şampiyonaya Damga Vurdu... 16 Altın, 8 Gümüş, 1 Bronz...
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik... mask
Çankaya’da Baştan Sona Temizlik...
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor... mask
Çankaya’da Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor...
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de... mask
Çankaya Açık Hava Sinema Günleri Bu Hafta Dikmen’de...
Çankayalı Bebeklere Armağan... “Hoş Geldin Bebek ” mask
Çankayalı Bebeklere Armağan... “Hoş Geldin Bebek ”
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başladı... mask
Çankaya Çocuk Teknoloji Evi’nde Yaz Okulu Başladı...
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Yeteneklerini Arıyor! Tiyatro, Dans, Orkestra... mask
Çankaya Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Yeteneklerini Arıyor! Tiyatro, Dans, Orkestra...
Bir Çankaya Nostaljisi Olan Açık Hava Sinema Günleri Başladı... mask
Bir Çankaya Nostaljisi Olan Açık Hava Sinema Günleri Başladı...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri... mask
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri...
5 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
5 Ağustos 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Köse Cemevini Ziyaret Ettiler! mask
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Başkan Köse Cemevini Ziyaret Ettiler!
Sincan Sevgi Bahçelerine Çocuklardan Büyük İlgi... mask
Sincan Sevgi Bahçelerine Çocuklardan Büyük İlgi...
Pursaklar’ın Hanımları Geziyor Görüyor Öğreniyor... mask
Pursaklar’ın Hanımları Geziyor Görüyor Öğreniyor...
Çimşit Köyü'nün Doğalgaza Kavuşması İçin İlk Adım Atıldı... mask
Çimşit Köyü'nün Doğalgaza Kavuşması İçin İlk Adım Atıldı...
Ankara'nın Festivali Başlıyor! Mustafa Ceceli, Sevcan Orhan, Oğuzhan Koç, Haluk Levent Konseri Ne Zaman? Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Festivali Etkinlik Takvimi... mask
Ankara'nın Festivali Başlıyor! Mustafa Ceceli, Sevcan Orhan, Oğuzhan Koç, Haluk Levent Konseri Ne Zaman? Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Festivali Etkinlik Takvimi...
Mamak Ekolojik Vadi Hasat Festivaline Davetlisiniz...Cirit gösterisi, Okçuluk, Arslanbek Sultanbekov Konseri mask
Mamak Ekolojik Vadi Hasat Festivaline Davetlisiniz...Cirit gösterisi, Okçuluk, Arslanbek Sultanbekov Konseri
Altındağ'a Yeni Cemevi...İnşaatta Sona Gelindi... mask
Altındağ'a Yeni Cemevi...İnşaatta Sona Gelindi...
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Basın Turnuvası’nın Kuraları Çekildi... mask
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Basın Turnuvası’nın Kuraları Çekildi...

05 Ağu 2022 - 11:34 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi! mask
Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi!
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri... mask
'Yüzmede Her Detay Önemli' Mamak'ta Kursiyerlere İlk Yardım Semineri...
Pursaklar’ın Hanımları Geziyor Görüyor Öğreniyor... mask
Pursaklar’ın Hanımları Geziyor Görüyor Öğreniyor...
Sincan Sevgi Bahçelerine Çocuklardan Büyük İlgi... mask
Sincan Sevgi Bahçelerine Çocuklardan Büyük İlgi...
Miniklerin Gezi Rotası Keçiören... mask
Miniklerin Gezi Rotası Keçiören...
Ankara'nın Festivali Başlıyor! Mustafa Ceceli, Sevcan Orhan, Oğuzhan Koç, Haluk Levent Konseri Ne Zaman? Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Festivali Etkinlik Takvimi... mask
Ankara'nın Festivali Başlıyor! Mustafa Ceceli, Sevcan Orhan, Oğuzhan Koç, Haluk Levent Konseri Ne Zaman? Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Festivali Etkinlik Takvimi...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL