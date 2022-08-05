Çankaya Belediyesi Halk Kart Yardımı 400 Liradan 1000 Liraya Yükseldi!

Başkan Taşdelen, özellikle ekonomik krizin yoğun yaşandığı bu dönemde farklı meslek gruplarına sosyal ve ekonomik yardımlarda bulunduklarını, bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere Halk Kart dağıtımı yapmaya devam ettiklerini söyledi. Taşdelen, “Biz, ‘Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir’ anlayışı ile hizmet ediyoruz. Göreve geldiğimde belediyenin kaynaklarını halkımız için harcayacağımızın sözünü vermiştim. Çankaya Belediyesi olarak bizim bir tek hizmet ettiğimiz halkımızdır. İhtiyaçlarını biliyor, yardımlarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
HALK KART VE GIDA KART
Geçen Kurban Bayramı öncesi Halk Kart sahibi 1.441 hane hesabına 600 lira, Gıda Kart sahibi 10 bin 52 hane hesabına da 300 liranın yatırıldığını hatırlatan Taşdelen, "Okulların açılacağı Eylül ayı ile birlikte de Halk Kart nakdi yardımlarını 600 TL'den 1.000 liraya yükseltik. İlerleyen aylarda bu rakam Çankaya Gıda Kart yardımlarımızla ile birlikte 1300 TL'ye çıkacak” dedi.
4 BİN BAŞVURU YAPILDI
Öte yandan Çankaya Belediyesinin insana dokunan sosyal projelerinden Halk Kart’ın yeni dönem başvuruları 5 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların başladığı 19 Temmuz'dan bu yana 4 bin hane yeni dönemde Halk Kart sahibi olmak için Çankaya Belediyesi'ne başvurdu.
BUGÜNE KADAR 3 BİN 130 HANE YARARLANDI
Çankaya ilçesi sınırlarında ikamet edenlerin yararlanabildiği Halk Kart’a Çankaya Belediyesi internet sayfasından başvurulabiliyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin birçok örneğini hayata geçiren Çankaya Belediyesinin Halk Kart uygulamasından bugüne kadar 3 bin 130 hane yararlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.