Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Temiz Pursaklar İçin Hep Birlikte Mücadele’’

Temiz Pursaklar Sağlıklı Yarınlar anlayışıyla hareket eden Pursaklar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte işlemlerini bizzat yerinde takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, ağzı açık atılan çöp poşetlerinin yoğun kokuya neden olduğu çöp konteynerlerinde, detaylı temizlik çalışmaları ile pis koku ve sinek oluşumunun engellenmesinin yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçildiğini belirtti.
‘‘Hemşerilerimizin sağlığını ilgilendiren temizlik konusunda aynı azim, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz’’
Belediye olarak hem vatandaşların sağlığına hem de çevre temizliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Havalar ısındı, çöp konteyneri daha çok koku yapabilir, bunu önlemek için lütfen çöplerinizi poşet içinde ağzı bağlı bir şekilde atalım. İlçemiz sınırlarındaki tüm çöp konteynerlerinde zararlı haşerelerin, bakterilerin, kötü kokuların oluşumunun engellenmesi, çevreye ve insan sağlığına zarar vermemesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi için çöp konteynerlerini sık sık köpüklü su ile yıkıyoruz. Hemşerilerimizin sağlığını ilgilendiren temizlik konusunda aynı azim, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.
Pursaklar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her gün, yer altı ve yer üstü çöp konteynerlerinin iç ve dış yüzeylerini köpüklendikten sonra basınçlı su ve özel solüsyonlarla temizleyerek, kötü koku ve mikroplardan arındırdıkları belirtildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.