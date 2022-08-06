Levent Yüksel'den Harbiye'de Sevenleriyle Buluştu...

“Med Cezir“, “Sultanım”, “Tuana” Zalim” gibi klasik şarıkılarının yanı sıra Sezen Aksu’dan “Haydi Gel Benimle Ol”, “ İkinci Bahar” şarkılarını ilk kez Harbiye’de seslendirdi. Levent Yüksel ”benim adıma ilk şarkı yazan kişi Sezen Aksu’dur” diyerek onun kendisi için yazdığı “Hayat Bazen Zor” şarkısını da söyledi.
Harbiye'yi tamamen dolduran müzikseverlerin her şarkıya eşlik ettiği gece, bu yazın unutulmaz konserleri arasına girdi. Her yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın müzikseveri ağırlayan Türkiye’nin en yaygın canlı müzik mekanı Jolly Joker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu’daki konser maratonunu 6 Ağustos akşamı biletleri şimdiden tükenen Yıldız Tilbe ile sonlandıracak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.